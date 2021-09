Continúa problemática en la presa La Boquilla: Mario Mata

El diputado federal Mario Mata Carrasco señaló que a un año de que se conmemore la toma de la presa La Boquilla, el 8 de septiembre, que dejó como saldo una persona sin vida, una persona con heridas de gravedad y cuatro personas detenidas, la lucha por la defensa del agua continua, pues se ha convertido en una persecución política.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Ahora la amenaza es que van a venir contra nosotros, contra los líderes agricultores, contra la gente que intervenimos. Gran parte de nuestro trabajo fue prevenir a la autoridad federal lo que iba a pasar en caso de que no hubiera diálogo, consenso, y se utilizara como se utilizó la fuerza, iba a provocar que se tuviera el movimiento social que no tuvo un buen fin. Aun así, se llevaron 440 millones de metros cúbicos, que equivale a una vez y media la presa Las Vírgenes”, expresó.

El legislador por la región Centro-Sur del estado de Chihuahua, explicó que la toma de la presa La Boquilla fue un movimiento ciudadano para poder detener lo que calificó como un atraco, en un intento de extraer el agua de las concesiones del recurso hídrico de los agricultores.

En ese sentido, señaló que no se cumplió con el Tratado de Aguas de 1944, en el que dice que la entrega de agua a presas internacionales, debe ser nada más con los excedentes de los embalses.

“En este caso, se utilizó el agua concesionada por un gravísimo error de Conagua. No es la misma Conagua actual, sino la de 2016, con otros actores, que cometió el gravísimo error de olvidar o no pagar el retraso de 2015, para evitar que terminara el quinquenio con un atraso y es provocó que termináramos dos quinquenios con atraso. El acta 234 dice que México deberá evitar acumular quinquenios con retraso del pago de agua (es una ley imperfecta, porque no marca ningún castigo y ninguna sanción en caso de que no se cumpla)”, acotó.

Puntualizó que ya previamente, hubo atraso en dos ocasiones anteriores, incluso, hubo tres quinquenios acumulados, y se solucionó de la misma manera que al término de quinquenio del año 2020, que se logró gracias a los buenos oficios que debe tener quien se encargue de las Relaciones Exteriores, y llevar la relación con Estados Unidos.

“Sin embargo, quedó ese agravio hacia los chihuahuenses de venir con el ejército, por primera vez en toda la historia, el Ejército tomó las presas, cosa que no habíamos visto nunca. Hubo gente golpeada, se dañaron muchos vehículos, tanto por el Ejército como por los ciudadanos, hubo una persona asesinada, otra persona malherida de forma grave, hay tres detenidos, está detenido uno de los líderes también y seguimos con este problema, porque ahora se ha convertido en una persecución política”, afirmó, al tiempo que manifestó su solidaridad con los familiares de Jessica Silva Zamarripa, quien perdió la vida en el movimiento social de hace un año, y a los familiares de los productores detenidos, con el ánimo de estar siempre con ellos, ayudar y compartir el gran problema que tienen.

Aunque estará en Ciudad Juárez en la toma de protesta de la gobernadora entrante, María Eugenia Campos Galván, de corazón estará en La Boquilla, en las actividades de la conmemoración del primer aniversario de la toma.

Conagua Digital

Mario Mata Carrasco, diputado federal, aseveró que el gran problema con el riesgo de perder el beneficio de la tarifa eléctrica para productores y usuarios de pozos para la agricultura, es que la Comisión Nacional del Agua no atiende que no sirve Conagua Digital, situación que dijo, se repite en el SAT, otras instancias del Gobierno Federal.

“Pareciera que el gobierno es enemigo de la gente que produce, de los agricultores. Se están perdiendo muchas concesiones, no se puede entrar en regla, por el problema de que no sirve Conagua Digital, y no puede haber conexión. Al no estar en regla, no pueden acceder a la tarifa preferencial”, explicó.

Sobre el tema, adelantó que va a subir un punto de acuerdo para que se les atienda a los agricultores de manera física, en coordinación con los integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, para brindar atención legislativa a los usuarios de CFE.

Subrayó la importancia de la morosidad en expedición de títulos de concesión de agua a los usuarios de riego, además de que es muy peligroso, porque están en riesgo de perder hasta las concesiones.

“Además, se presta a la corrupción y al coyotaje. No estamos de acuerdo con lo que está pasando en Conagua, y queremos que se solucione este problema, que atienda el rezago que tiene Conagua ahorita. Igual que en el SAT, donde no hay citas”, finalizó.