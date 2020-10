Cuarto libro del autor deliciense Arturo Ramos Jácquez

DELICIAS.- “Tragué <<pichicuates y tripoletas>>, tenía todo el cuerpo mojado y con zoquete, había estado a punto de ahogarme, se me perdieron las mulas todo por seguir a un pato amarillo, pero al salir de la laguna mi padre ya me esperaba con un azote en mano, me puso una pela”, relata con sorprendentes detalles el escritor deliciense Arturo Ramos Jácquez en uno de los 26 cuentos y relatos que presentará la próxima semana.

Se trata del cuarto libro que está por salir a la luz el 20 de octubre, denominado “Troja de cuentos y relatos”, del autor originario de Anáhuac, pero hecho y avecinando en Delicias desde hace más de 40 años

Ramos Jácquez dice sentirse muy contento por este nuevo trabajo que da a luz, luego de 3 años de recopilar material, estructúralo y escribirlo con una disciplina tenaz.

“En este cuarto libro cambio de género para que sea mas ligero a la gente con cuentos y relatos, son 26 historias algunas vivenciales, algunas de mi propia inspiración que integran el texto de más de 200 páginas”, explica.

Es la nueva propuesta de lectura que presenta a la sociedad, luego de que en el 2018 presentó La Fragua, una narrativa vivencial que vendió la totalidad de la edición.

La edición de “Troja de cuentos y relatos” es de solo 500 ejemplares y se hizo pensando en que no se pueden hacer presentaciones públicas por cuestiones de la pandemia, dice el autor.

Foto: Cortesía

“No hay forma de presentarlo en casa de cultura o en la Quinta Gameros, pero la Secretaría de Cultura, ya me hizo el favor de invitarme este fin de año a participar de la Feria del Libro de Chihuahua”, explica Ramos Jácquez.

El cuento descrito líneas arriba se trata del que lleva por título “El pato amarillo” y con el cual inicia este cuarto libro el autor.

Hay historias personales y vivenciadas, otras que son parte de la inspiración de Ramos Jácquez.

Algunas de ellas -recuerda- son muy crudas, como la que hace referencia a su tío Simón: “Quien me abrió la puerta al trabajo, a la labor y al tener lonche qué comer”, porque dice Ramos Jácquez que en esos tiempos la hambruna le pegó muy fuerte a su familia, al grado que cuando regresaban a casa luego de la escuela o de ayudar a su padre en la labor, su mama solo se frotaba las manos y no tenía nada que darles.

“Me engríe con él, con mi tío Simón, pues me echaron mi tortilla como al perro y me dio trabajo de 6 a 7 veranos, porque solo trabajé en esas temporadas, porque nunca quise dejar la escuela”, relata el autor.

“Troja de cuentos y relatos”, sale a luz el día 20 y será presentado en Chihuahua durante la Feria del Libro 2020.

