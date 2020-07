Cuídense del Covid-19, el inverno viene fuerte: Dr. César Navarro

DELICIAS. - Tras 5 días en terapia intensiva, con edema pulmonar grave, haber sentido a su abuelo fallecido abrazarlo en la inconciencia y a tres semanas de iniciar su recuperación por contagio de Covid-19, el joven médico César Humberto Navarro Domínguez, expresó su deseo de que todos se cuiden del contagio porque el otoño e invierno vienen muy agresivos.

Con el Covid-19 “nos espera un otoño y un invierno muy fuerte, muy agresivo en cuestiones de salud”, así con esa franqueza habla el doctor Navarro Domínguez, un profesionista que estuvo 5 días en terapia intensiva luchando por su vida contagiado por el virus y enfrentó peligro de perder la batalla, cuando los médicos compañeros que lo asistían, se dieron cuenta de inicios de fallas en el corazón.

La alerta de su padecimiento se hizo pública hace 3 semanas, cuando por las redes se informó que el joven doctor estaba grave y se convocó una cadena de oración entre decenas de amigos y familiares de Delicias por la salud del galeno. Y tal parece que el ruego a Dios por la salud del doctor Navarro -y la terapia médica- funcionaron para sacarlo de la inconciencia.

A dos semanas que recuperó la conciencia y una semana de estar en casa, hoy el joven doctor de 30 años de edad y originario de Delicias, relata a El Heraldo de Chihuahua “el trago amargo” para él y su familia al contagiarse de Covid-19 cuando asistía a los pacientes que llegaban a los hospitales tanto en el IMSS como en el Hospital Regional.

“Hay que aceptarlo, constantemente estamos expuestos no solo al virus sino a muchas otras bacterias y al constante riesgo de tener esa enfermedad”, expresa.

César Humberto Navarro, hoy apenas puede caminar 60 pasos dentro de su casa antes de agobiarse por el esfuerzo, infla globos y tiene que estar haciendo ejercicios con el espirómetro, una herramienta donde debe mantener soplando un popote para tener suspendidas unas pelotitas de plástico.

“No recuerdo mucho del coma inducido, recuerdo el antes -refiere- cuando un domingo en familia conviviendo, y luego por la noche me tocó ir a mi guardia en el IMSS”, dice. Allí asegura se sintió cansado y cuando lo requirieron en otro lado del nosocomio, subió dos pisos de escaleras y llegó agotado. Sus compañeros lo revisaron y comprobaron traía temperatura de 40 grados, dificultad para respirar: estaba contagiado de Covid-19.

Luego de estudios de laboratorio y decaimiento del doctor -ahora paciente- fue inducido al coma y estuvo en terapia intensiva 5 días por edema agudo pulmonar.

De ese trance: “No recuerdo nada por efecto del coma, pero nunca tuve ni sueños ni recuerdo haber visto algo así -el vislumbre- “, revela. “Lo mas cercano que tuve en mis pensamientos es que le pedí a Dios permitiera a mi abuelo llegara a abrazarme y lo sentí, fue hermoso”.

El doctor Navarro entrevistado por El Heraldo de Chihuahua dijo que tuvo miedo hasta cuando recobró la conciencia y estando ya en piso, las enfermeras y compañeros doctores le empezaron a recordar lo que había pasado: “Ahí sí pensé que estuve muy cerca de haber muerto”.

Hoy el doctor Navarro Domínguez, luego de superar el edema agudo pulmonar se recupera poco a poco en casa. Dice que su tarea es hacer conciencia de la gravedad del Covid-19, pues advierte que el otoño e invierno vienen fuertes. “Nada más hay que recordar que cada invierno la influenza, el neumococo nos quita personas por sí solos, ahora haciendo equipo con el Covid-19, imagínese”.

Recordó que él solo tuvo dos caminos por recorrer, un proceso largo de recuperación o la muerte, pero gracias a Dios, la cadena de oración y al trabajo de los equipos médicos, hoy está en franca recuperación.

“El Covid-19 le llega a todo el cuerpo, inflama y afecta todo y hay que estar muy dispuesto a recuperar la salud”, expresa.

Hoy, para ayudarse a salir de su mal, tiene que armar rompecabezas, resolver sopa de letras, pintar, practicar la lectura, caminar dentro de casa y hacer sus ejercicios respiratorios. Agradece a Dios, a sus compañeros doctores y su esposa, el haber enfrentado este trance juntos.

Pero su exhorto es general a la población: “Hay que protegerse con mascarillas, limpieza general y tratar de no salir a exponerse. Busquen asesorarse sobre vacunas hay que llegar al invierno lo mas protegido posible, no dejen de cuidarse, de protegerse, no dejen el aislamiento, no estamos en tiempos para festejar ni para convivir, estamos en una temporada donde debemos cuidarnos y seguir permaneciendo en casa”, enfatiza el galeno.





