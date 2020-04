Cumple Delicias aniversario desangelado por contingencia

Delicias.- Este aniversario de la fundación de la ciudad fue distinto al de años anteriores: No tuvo lugar ningún acto protocolario; no sesionaron el Cabildo ni los poderes del Estado; no se entregó la medalla al mérito ciudadano… lucieron desolados el monumento del trazo y la estatua de Carlos Blake Arias, donde sólo se colocaron ofrendas florales.

En medio de la crisis provocada por el coronavirus y la disputa de los agricultores con el Gobierno Federal por el agua de la presa La Boquilla, ningún festejo se realizó para conmemorar los 87 años de la fundación de Delicias, que nació para ser la cereza del pastel del Distrito de Riego 005.

Como recuerdo de otros años quedaron los actos protocolarios y eventos culturales a los cuales asistían cientos de personas para evocar el nacimiento de la ciudad, cuyas vialidades bien trazadas se encuentran poco transitadas actualmente por la contingencia del Covid-19.

Ayer a primera hora los locutores de distintas estaciones de radio se encargaron de recordar el aniversario de la ciudad, mientras que en la explanada de la Presidencia Municipal se izó a toda asta el banderín con el escudo del municipio.

Bajo un cielo nublado, que dio cierto ambiente de nostalgia, funcionarios del Ayuntamiento se encargaron de colocar las ofrendas florales en el sitio donde comenzó el trazo de la ciudad y al pie de la estatua del ingeniero Carlos Blake Arias, considerado el fundador de Delicias.

Así llegó a sus 87 años de vida la ciudad más joven del estado, cuyos habitantes se enfrentan a un futuro incierto en un contexto de crisis económica provocada por la pandemia del Covid-19 y la amenaza latente del desfogue de la presa La Boquilla, motor de la agricultura que sustenta a este y otros municipios de la región centro-sur del estado.





