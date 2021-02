Debe abrirse La Boquilla ciclo agrícola inician en marzo

DELICIAS.- José Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada unidad San Pedro, descartó que la permanencia del grupo de productores en la presa La Boquilla impida la apertura de sus válvulas el 1º de marzo, pero insistió que deben retirarse de las instalaciones para que la federación otorgue apoyos a los agricultores de esta región.

“Yo no dudo de que no se abra (La Boquilla), se tiene que abrir, porque esa agua es de los chihuahuenses… está concesionada, exactamente, y el plan de riego ya se hizo, se firmó, y está todo normal. Entonces no creo que exista el riesgo de que no se abra”, recalcó el también alcalde de Rosales.

Sin embargo, reiteró que por parte del gobierno federal se está pidiendo a los presidentes de las SRL y los módulos el retiro de los manifestantes, esto como condición para poder otorgar apoyos a los productores agrícolas en un año difícil que recién inicia.

“Pueden estar afuera (de la presa), pueden poner una casa de campaña, un tráiler; estaba opinando ahí que con una traila de esas se puedan quedar ahí. Nosotros inclusive podemos seguir apoyándolos en todas sus decisiones de esas, pero si vamos a apoyar una decisión que va en contra de los intereses de los agricultores, pues ahí no podemos”, se pronunció.

Ramírez Licón tampoco descartó que haya intereses políticos por parte de algunas personas que mantienen la guardia en La Boquilla. “Una mano negra”, dijo.

Urgió a los agricultores y ciudadanos en general a “ir en el mismo barco”, porque podrían existir intereses oscuros que buscan generar división entre los habitantes de este distrito de riego, a fin de beneficiar a una facción política.

Señaló que faltan pocos días para el inicio del ciclo agrícola, en los cuales espera que la gente de esta región haga conciencia de mantener la unidad para salir adelante, porque “la vida de Chihuahua es el agua”.

