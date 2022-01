Dejaron plantada a nueva mesa directiva de la ACU

Integrantes de la nueva mesa directiva de la Asociación Civil de Usuarios fueron plantados por la mesa directiva saliente, pese a que habían acordado reunirse este lunes al mediodía para realizar la entrega de las oficinas; sin embargo, se espera que para el miércoles quede resuelto, ya que los respectivos presidentes se reunirán ese día.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A las 13:00 horas se había establecido llevar a cabo la entrega recepción de las instalaciones de la asociación, pero los integrantes de la mesa directiva saliente no llegaron a la cita, lo cual causó extrañeza a los miembros de la mesa entrante.

Suzuki Delgado Limas, presidente suplente de la mesa entrante, comentó que tenían planeado tomar posesión formalmente este lunes, pero no fue posible porque los dejaron plantados, lo cual consideró fue una falta de seriedad de sus antecesores.

“Creo que es algo muy, muy formal, no deberías haber hecho. Somos gentes normales, de mente abierta, como para que nos hayan dejado de esta manera. Dijeron una hora, la cual no respetaron, y me imagino que debe ser respetada”, expresó.

Descartó que haya motivos turbios de la mesa directiva saliente para no haber acudido a hacer entrega de las oficinas, pero lamentó que durante todo el fin de semana no se hayan preparado para cumplir con su compromiso.

La entrevistada advirtió que esta falta de formalidad en la entrega recepción, podría causar que se pierdan los apoyos prometidos por la banca mundial a los productores, pues hay presión para que se arregle la situación en la Asociación Civil de Usuarios.

No obstante, mencionó que Ricardo Durán, presidente entrante, y Jaime Lara Hernández, presidente saliente, acordaron reunirse este miércoles para llegar a buen término con la mesa directiva.