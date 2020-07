Delegada Federal denuncia omisión del municipio

DELICIAS.- Leticia Loredo Arvizu, delegada regional de la Secretaría del Bienestar, denunció que la omisión de cuidado por parte de las autoridades municipales provocó en parte los destrozos e incendios de edificios públicos durante la noche del miércoles, pues no se vio siquiera a una patrulla de Vialidad.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tablet o computadoda, da clic para suscribirte, primer mes gratis

La funcionaria federal expresó sentirse triste por los hechos ocurridos durante el “miércoles negro”, lo cual fue algo que no se esperaba y no se había visto antes en la región. Despotricó en contra del gobierno municipal por no participar de ninguna manera para proteger los inmuebles ahora reducidos a cenizas.

Dijo que las oficinas de la Secretaría del Bienestar, ubicadas en los patios de la Comisión Nacional del Agua, no sufrieron ningún daño y que, anticipándose a las protestas, decidieron llevarse la papelería y equipos de cómputo.

Cabe mencionar que las oficinas se encuentran dentro del edificio más antiguo de Delicias, construido de madera y que resultó indemne.

Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

Acusó que los incendiarios fueron pagados por líderes de un partido que “avientan la piedra y esconden la mano”, señalando que en casi todos los movimientos sociales hay infiltrados de todas partes.

Recordó que es el pueblo quien tiene que pagar con sus impuestos por los daños en las instalaciones gubernamentales, porque estás pertenecen a todos

Te recomendamos:

Local Cuida el agua a través del 073

Local Chihuahua apunto de llegar a los 8 mil infectados por Covid-19