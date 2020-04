Delegado amenaza a líderes agrícola

DELICIAS.- “Ha tratado de amedrentarnos con eso de las órdenes de aprehensión; nosotros el movimiento lo hemos hecho un movimiento digno. Sabemos que el día del evento se salió de control, la ciudadanía era ya un hartazgo que tiene hacia este atraco que nos han hecho ellos”.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

Así respondió Jorge Aldana Aguilar, presidente de la asociación agrícola “Agua Rodada”, a las declaraciones hechas por Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de Programas Federales en la entidad, quien afirmó que existen órdenes de aprehensión en contra de ciertos personajes por los disturbios ocurridos el jueves 26 de marzo.

El presidente de los agricultores de la zona de Camargo, quien calificó como un “vil robo” la apertura de la presa La Boquilla la noche del miércoles 25, dijo estar listo para enfrentar las órdenes de aprehensión, pues ya tiene preparadas sus acciones legales.

“Traemos un licenciado de aquí de la ciudad de Delicias, traemos ahí ya los amparos y como lo he dicho yo siempre: yo nunca me imaginé que tuviera que andarme escudando en un papel, pero lo vamos a hacer porque nosotros también somos padres de familia y no vamos a flaquear”, externó.

El jueves pasado Juan Carlos Loera de la Rosa, quien visitó ese día los municipios de Camargo y San Francisco de Conchos, aseveró que sí existen órdenes de aprehensión en contra de algunos participantes en las protestas por la defensa del agua.

Loera de la Rosa refirió que se daba seguimiento a las denuncias presentadas por las dependencias federales afectadas durante los desmanes, las cuales habrían acudido ante la Fiscalía General de la República.