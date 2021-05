Delicias quinto lugar nacional en robos a vivienda

DELICIAS.- Con una tasa de 221.6 eventos por cada cien mil habitantes, el municipio de Delicias se colocó el año pasado en el “top ten” nacional en la incidencia de robos a casa habitación, ocupando el quinto lugar, así como el primero a nivel estatal; además, siete de cada diez delitos no son denunciados ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior fue dado a conocer por Ivonne Alvídrez Méndez, directora del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana, durante una exposición del comportamiento de la incidencia delictiva en el municipio a la candidata Patricia Chávez Hernández, candidata a la alcaldía por el partido Redes Sociales Progresistas.

Al comentar que el Ficosec ha convocado a todos los contendientes a la presidencia municipal, con el propósito de hacerlos comprometerse con la mejora de la seguridad pública, Ivonne Alvídrez detalló que analizaron ocho problemáticas. Entre ellas se encuentra la incidencia de delitos como el de robo a casa habitación.

En este respecto, la directora del fideicomiso señaló que el municipio posee una tasa elevada en la incidencia, que fue de 221.6 eventos por cada 100 mil habitantes, colocándolo en el quinto lugar a nivel nacional en diciembre de 2020.

“Y nos coloca también en el primer lugar de este delito a nivel estatal; a diciembre de 2020 la incidencia triplicó la tasa a nivel estatal”, agregó la entrevistada.

Alvídrez Méndez señaló que el robo a vivienda se ha mantenido a la alza por muchos años en Delicias. Aunque hubo una disminución en los últimos meses, la incidencia es todavía bastante elevada.

“Esta problemática nosotros la referimos aquí con las candidatas y los candidatos, para que ellos se comprometieran en generar estrategias para su disminución en algún momento”, acotó Alvídrez.

Explicó que es precisamente la actual estrategia de seguridad lo que propicia la incidencia tan alta de robos, destacando que en Delicias los delitos más frecuentes son todos aquellos que atentan en contra del patrimonio de las familias, como el robo a vehículo y el robo a negocio.

Mucho de esto, dijo, puede ser causado por personas que tienen la necesidad fisiológica de robar, pues muchos de los ladrones son adictos a las drogas y al alcohol.

Otro problema identificado en Delicias por el Ficosec es el bajo índice de denuncias de delitos, que es de 70.6 por ciento. Es decir, entre siete y ocho delitos cometidos en el municipio no son denunciados ni conocidos por la autoridad, esto sin considerar la cifra negra, más elevada aún.

La cifra negra, explicó, refiere a todos los ilícitos no denunciados o que sí fueron denunciados pero no se abrió una carpeta de investigación. Mucha gente, señaló, considera que denunciar un delito constituye pérdida de tiempo porque la autoridad no hará nada.

