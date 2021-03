Delicienses relajan medidas preventivas por semáforo amarillo

DELICIAS.- De regreso todo el estado al semáforo amarillo, habitantes de este municipio bajaron la guardia en las medidas de seguridad, pues en los mercados populares se reportó este fin de semana bastante movilidad y a transeúntes omitiendo el uso del cubre bocas, algunos de los cuales incluso se mostraron hostiles cuando se les llamó la atención por ello.

Patricio Barrera Juárez, coordinador de Protección Civil, comentó que en el tianguis de la Avenida 8ª Sur fue uno de los sitios de la ciudad donde se vio más movimiento de gente este sábado, expresando su preocupación debido a la relajación de las medidas preventivas contra el Covid por parte de los ciudadanos.

En específico, el jefe de Protección Civil refirió que muchas de las personas no respetaron el uso del cubre bocas ni la sana distancia. Al llamarles la atención, algunos de los paseantes respondieron de forma grosera.

“Vimos que algunos de los tianguistas no traen su cubre bocas y les hicimos la observación; después se lo pusieron pero había otras personas que iban a comprar un artículo y hasta se molestaban porque se les mencionaba que había que usar el cubre bocas y esto lo hacemos con la única intención de ver por su seguridad”, comentó.

El entrevistado lamentó que también hubiera niños en el mercado popular sin su cubre bocas puesto, reiterando que algunos ciudadanos no hacen lo propio con ellos mismos y con sus familias.

Barrera recordó a la ciudadanía que los contagios se han incrementado bastante en la región centro sur, como también los fallecimientos a causa del Covid, por lo que deben redoblarse las medidas de seguridad dictadas por la Secretaría de Salud.

Lamentó el funcionario que a casi un año de haber iniciado la contingencia sanitaria, haya todavía personas que no comprendan lo grave de la situación ni consideren el hecho de que cientos de pacientes murieran, como tampoco valoren los esfuerzos de los médicos y enfermeras en las instituciones de salud.

“Al momento de contagiarnos ¿qué va a suceder? Ahí sí vamos a voltear a ver qué autoridad nos va a ayudar, quién nos va a auxiliar, pero desde el momento preventivo no hacemos caso, no escuchamos… nada más oímos pero no escuchamos y pues esto es lo más lamentable”, manifestó.

Cabe mencionar que la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado confirmó el regreso al color amarillo del semáforo a partir de mañana, justificando que se ha presentado una mejoría notable en todos los indicadores del Covid- 19.

