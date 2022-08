Demanda alcalde de Delicias optimizar condiciones de pago del Tratado de Aguas con EU

Este viernes el presidente Municipal de Delicias, Jesús Valenciano, abandonó la reunión del Consejo de Cuencas del Río Bravo, en las oficinas de la Comisión Nacional del Agua, en Monterrey, Nuevo León y demandó acciones contra las mermas de los irregulares del Río Bravo y que se actualice la información del afluente, para la toma de decisiones sin afectación a los usuarios del agua en distrito de riego 05, en Chihuahua.

Así lo informó el alcalde de Delicias, quien acudió al encuentro por invitación de Salvador Alcántar, líder estatal de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua y Mariano Jáquez presidente de la SRL del Río Conchos.

El ejecutivo municipal de Delicias detalló que el tema principal de esta junta se centró en el análisis de la iniciativa que presentó el Grupo Especial de Modelación, sobre el pago del Tratado Internacional de Agua de 1944, entre México y Estados Unidos, en la que propuso pagar la deuda hídrica con excedentes, que atañen a las presas del Distrito de Riego 05, de la zona centro sur del estado de Chihuahua.

Jesús Valenciano argumentó que la propuesta no considera el derecho humano del acceso al agua, la captación de lluvia, ni las mermas por aprovechamientos irregulares o ilegales.

“Este nuevo modelo, propone que cuando las presas del Distrito de Riego 05 cuenten con volumen “suficiente”, trasvasar de manera unilateral el agua como abono a dicho tratado, lo que resulta perjudicial para los chihuahuenses, ya que el modelo contempla volúmenes difíciles de alcanzar dada la situación crítica de sequía y de cambio climático tristemente pronosticada a corto plazo”, destacó Valenciano García.

En ese sentido, señaló que al sostener la defensa del agua por parte de los representantes por el estado de Chihuahua, -Jesús Valenciano, Salvador Alcántar y Mariano Jáquez-, provocó que abandonaran la reunión, y de esa manera, no aceptar los lineamientos de la propuesta.

Por su parte, Salvador Alcántar, mencionó que la intención es de diálogo, en diferentes condiciones, que sí reconozcan la necesidad de agua de los productores y habitantes del Distrito de Riego 05 de Chihuahua.

“El siguiente paso se los externamos a Ramón Morga Sarabia, presidente del CCRB, no estamos negados a participar, pero requerimos acciones contra las mermas de los irregulares a lo largo del bravo, y que actualicen la información para tomar decisiones con certeza a fin de no afectar a los usuarios, hasta entonces nos sentaremos a trabajar; no vamos a traicionar a nuestro estado”, finalizó Salvador Alcántar.