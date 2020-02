Denuncia Aurech a senadora por traición

Delicias.- Salvador Alcántar Ortega, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, calificó como una traición el apoyo de la senadora de Morena Bertha Alicia Caraveo Camarena al reclamo de su homólogo tamaulipeco Américo Villarreal Anaya, quien recientemente presionó al Gobierno Federal para que se envíe el agua de la presa La Boquilla hacia su entidad.

Al mismo tiempo, el líder de los usuarios de riego alertó por la presencia de elementos de la Guardia Nacional en la región, los cuales al parecer se dirigían en dirección a la presa Rosetilla en el municipio de Saucillo.

El también presidente de la SRL unidad Conchos lamentó que al senador por Tamaulipas Américo Villarreal lo secundara la chihuahuense Bertha Alicia Caraveo, con lo cual –señaló- le da la espalda a sus paisanos en el tema del agua.

“Creo que esta senadora pues hace una traición al estado de Chihuahua, porque quieren llevarse el agua de Chihuahua para darle vida a otras entidades federativas”, expresó Salvador Alcántar, quien convocó ayer a la ciudadanía en general a una reunión informativa sobre el tema del agua de La Boquilla.

Alcántar recriminó que los tamaulipecos exijan el agua de las presas chihuahuenses, cuando a los agricultores del estado más extenso de la República nadie los socorrió en los años que faltó el líquido.

“Si bien es cierto este senador, que es Américo Villarreal, es hijo de un exgobernador de Tamaulipas, que ellos firmaron acuerdos entre Nuevo León y Tamaulipas de hacer uso del agua del río San Juan, todavía no tiene vergüenza y qué mala memoria tienen, porque cuando nosotros hemos requerido en las sequías que hemos tenido, que no se ha sembrado un metro de tierra, a nosotros no vino nadie ni siquiera a darnos un vaso de agua”, reprochó.

Por lo anterior, el presidente de la Aurech expresó sentirse extrañado por la postura que asumió la senadora por Chihuahua, a quien le recordó que ella está en su cargo para representar a los habitantes de la ciudad y no a los intereses de su partido, Morena.

Además, Alcántar Ortega externó que la presencia de la Guardia Nacional en la región, a pocos días de que se abra la compuerta de la presa La Boquilla, genera bastante inquietud entre los productores agrícolas, quienes temen que el agua se desvíe por el río Conchos para enviarla a otros estados.

Dijo tener conocimiento de que los elementos castrenses rondaban en sus patrullas en dirección a la presa Rosetilla, enclavada en Saucillo.

“Ahorita nos están informando que pasaron unas gentes (de la Guardia Nacional) y parece que van a Rosetilla… Esas acciones nos crean incertidumbre a los usuarios ¿Por qué tanta presencia, tanto de la Guardia Nacional, militares del Ejército Nacional, en las zonas que tradicionalmente nunca les habían puesto atención?”, cuestionó el líder agrícola.

La apertura de las válvulas de La Boquilla se tiene programada a las 10:00 de la mañana del domingo 1º de abril, mientras que el lunes en la sesión del Comité Hidráulico se dio “luz verde” al Plan de Riegos del Distrito de Riego 005.





