Denuncian comerciantes abuso de inspectores de la Coespris en Delicias

DELICIAS.- Un grupo de cincuenta propietarios de carnicerías, restaurantes, paleterías y negocios de agroquímicos se manifestaron esta mañana afuera de la presidencia municipal en contra de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (COESPRIS), a cuyos inspectores acusaron de abuso de autoridad en sus revisiones a los establecimientos.

Con pancartas y lonas en las que escribieron consignas, los comerciantes protestaron de manera pacífica, exigiendo a las autoridades poner un alto a las arbitrariedades cometidas por la COESPRIS, la cual, señalaron, impuso una multa exorbitante de 600 mil pesos a una carnicería en julio pasado.

Protestan comerciantes / Foto de: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

Fernando Villanueva Robles, integrante de la Unión de Tablajeros de Delicias, afirmó que los dueños de los negocios son conscientes de que deben realizar buenas prácticas de higiene, pero denunció que los inspectores de la COESPRIS se comportan de una forma prepotente cuando llegan a revisarlos.

“Inmediatamente después de que llegan empiezan las sanciones. Nos ofrecen cursos de mil pesos que tienen que tomar nuestros colaboradores, y hay veces que no hay la economía para pagarlos. Y nos exigen que hagamos modificaciones a la infraestructura, y el noventa por ciento de los locales son rentados. Entonces, aunque tengamos las ganas, hay veces que el dueño no nos permite, hay veces que no tenemos dinero para llevarlo a cabo en los lapsos que ellos nos lo piden”, expuso.

Protestan comerciantes / Foto de: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

Villanueva señaló que los comerciantes sólo piden un poco más de conciencia por parte de la comisión estatal, advirtiendo que ya no permitirán que los expriman con multas y cursos, ni que les cierren sus establecimientos de manera arbitraria.

Un ejemplo de lo anterior, recordó, ocurrió en julio de este año, cuando una inspectora de la COESPRIS se negó a respetar el horario de comida de los empleados de una carnicería, cuyo propietario la invitó amablemente a salir del local. La inspectora se ofendió y el comerciante fue multado con 600 mil pesos.

“Eso fue la gota que derramó el vaso. Por eso pedimos a la ciudadanía que nos apoye, que nos comprenda y que entienda que nosotros queremos perfeccionar nuestros negocios, nuestras medidas de salud, pero sin arbitrariedades”, expresó.