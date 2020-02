Desfilan para conmemorar lucha contra el cáncer infantil

Delicias.-Un contingente numeroso conformado por alumnos de distintas escuelas primarias, integrantes de asociaciones y clubes de servicio, así como funcionarios de la Presidencia Municipal, desfilaron por las calles de la ciudad para conmemorar el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil y recordar a la ciudadanía cuáles son los signos de alerta de la enfermedad.

De la explanada de la Alcaldía arrancó la caminata, con una máquina del Departamento de Bomberos a la vanguardia y una banda de guerra, cuyas marchas sacaron por un momento de su monotonía a los transeúntes y conductores de vehículos.

El recorrido fue el mismo que en años y eventos anteriores: de la Presidencia Municipal a la plaza de Armas, de ahí hacia el monumento a Miguel Hidalgo, luego por la calle 3ª Norte, la arteria con más movimiento comercial en la ciudad, después por el círculo del Mercado Juárez para tomar la avenida Del Parque y concluir en el reloj público.

Para finalizar el evento fue obligatoria la fotografía oficial en la explanada de la Alcaldía, donde se colocó un moño dorado gigante al pie del reloj público, como símbolo de la lucha contra el cáncer infantil.

Francisca Mercado Ávila, coordinadora del Comité Municipal de Salud, enfatizó que la razón principal por la cual recorrieron las calles del Centro fue para generar conciencia entre los delicienses sobre los síntomas del cáncer en los menores de 18 años.

“Sabemos que el cáncer es muchas veces incurable, pero también cuando se detecta a tiempo el cáncer infantil es curable muchas veces, y sobre todo la buena calidad de vida que les podemos dar. No podemos hacer desidia de decir: a mí no me va a pasar, a mis hijos no les va a pasar”, sentenció.

Recordó que la aparición de moretones, sin haber golpes, es el síntoma común en los casos de cáncer, como también los bultos en el cuello, la axila y la ingle, dolores de cabeza sin ninguna razón, sangrados nasales, dolores de huesos, sudoración, palidez, falta de apetito, fiebre, entre otros.

“Es muy importante estar alerta con nuestros niños, y la verdad no debemos de hacer desidia porque en Delicias hay mucho cáncer infantil… mucho, es una zona muy cancerígena Delicias, entonces tenemos que estar todos muy atentos con nuestros niños”, recalcó.

La funcionaria exhortó por último a los maestros de preescolar y primaria para que avisen a los padres de sus alumnos si notan alguna anomalía, a fin de que los lleven al médico y detectar el probable inicio del cáncer infantil.





