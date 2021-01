Desmienten vacunación a familiares de directivos

DELICIAS.- Jaime Pérez Martínez, subdirector del Hospital Regional, desmintió que se haya vacunado contra el Covid a familiares de directivos de esta institución, pues recordó que se lleva un control riguroso de las dosis aplicadas; por su parte Enrique Delgado, dirigente sindical de los trabajadores del nosocomio, dijo desconocer que haya irregularidades.

Después de que ayer circulara en medios estatales la versión de que funcionarios del hospital aprovecharan su cargo para inmunizar a sus parientes, Jaime Pérez refutó lo anterior señalando que la brigada, compuesta por empleados de la Secretaría del Bienestar y elementos de la Guardia Nacional, mantuvo en todo momento un resguardo estricto del biológico.

El doctor Pérez Martínez dijo en primer lugar desconocer a qué se refirieron los señalamientos contra el personal del nosocomio.

“Hasta lo que ahorita sé, no sé a qué se están refiriendo de cuáles directivos. Se supone que de directivo estoy yo a cargo; yo al menos no he hecho “focha” como dice la nota, no he metido a mi familia… tengo a mi hija pero ella trabaja aquí, viene en la lista (de vacunación) dentro de los lineamientos que nos dieron”, manifestó.

Reconoció que muchas personas se comunicaron con él para pedirle el favor de que los vacunaran en el hospital, a lo cual se negó porque se trata de una cosa seria, recalcando que únicamente se inmunizó a empleados de la institución, cuyos nombres estaban ya en una lista.

Enfatizó el subdirector que las vacunas siempre han estado bajo el resguardo de cuatro funcionarios de la Secretaría del Bienestar y de los militares, quienes tienen su propio listado para mantener el control.

Asimismo, el médico dio a conocer que probablemente hoy miércoles llegue a Delicias una segunda remesa del biológico, cuyas dosis aplicarán a los trabajadores de Salubridad que prestan sus servicios en Rosales, Meoqui, Julimes y otras comunidades de los alrededores.

Por su parte Enrique Delgado, líder del Sindicato Único de Trabajadores del Instituto Chihuahuense de la Salud, dijo que son muchos los rumores que escuchó pero en lo personal no tiene conocimiento de irregularidades en la vacunación.

Aclaró que el programa de inmunización lo maneja la Secretaría del Bienestar, y que él en lo particular se limitó a informar a sus compañeros del gremio cuándo les tocaría su turno para vacunarse contra el Covid.

Delgado afirmó que él no estuvo presente durante la aplicación de las dosis, mismas que ya se aplicaron a todo el personal con algunas excepciones que rechazaron inmunizarse.

