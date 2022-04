Detecta Protección Civil talleres de carpintería clandestinos en Delicias

Al menos media docena de talleres de carpintería que funcionan al margen de la ley detectó el departamento de Protección Civil del municipio, esto durante un operativo de inspección de fábricas de muebles para verificar que se respeten las medidas de seguridad y autoprotección.

Patricio Barrera, coordinador de la dependencia, informó que el martes arrancaron con las revisiones a las empresas dedicadas a la elaboración de muebles, destacando que han surgido varios establecimientos nuevos en diferentes partes de la ciudad, los cuales incumplen en muchos casos con las medidas de seguridad para poder operar.

Señaló que hasta el momento son seis nuevas fábricas o talleres las que han detectado, pero el número podría ser mayor porque todavía no terminan los recorridos y aparte algunas personas habilitan sus traspatios con maquinaria para armar muebles.

Advirtió que dichos establecimientos no están trabajando conforme a la ley y, de hecho, el departamento no tiene conocimiento de ellos porque los dueños no informan a las autoridades que ya están trabajando.

“Entonces estamos peinando ciertas calles donde hay nuevas fábricas, para tomar todos los datos, y más que todo verificar las medidas de seguridad con las que deben estar operando”, recalcó Barrera Juárez.

Sin embargo, señaló que han encontrado algunas irregularidades u omisiones en el transcurso de las inspecciones, pues en algunos de los talleres están obstruidas con material y herramienta las rutas de evacuación, por lo que en caso de suscitarse un incendio será imposible evacuar al personal.

Igualmente, se ha encontrado que las instalaciones eléctricas en algunos de los lugares visitados están en malas condiciones, lo cual pone también en peligro a los empleados.

“Entonces esas observaciones se les están haciendo al día, de que las corrijan inmediatamente; hay otras que tienen, por ejemplo, una mala instalación eléctrica. Les indicamos que hay que corregir eso inmediatamente, porque ponen en riesgo la integridad de las personas en el momento en que se presente algún siniestro”, advirtió.

Dijo que los inspectores de Protección Civil se están dando a la tarea de corregir este tipo de irregularidades, no sólo para garantizar la seguridad, sino para conservar las fuentes de trabajo.