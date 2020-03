Directora general recrimina a maestros

Saucillo.- “En educación hay maestros que no son acosadores, pero se pasan de la raya en comentarios que no deben ser”, como cuando dicen “Ay, qué bonita viene”, “Mijita, ¿por qué ya no me quiere saludar”, cuestionó la directora del sistema de Colegios de Bachilleres del estado de Chihuahua, Teresa Ortuño Gurza.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

La directora Ortuño Gurza acudió al municipio de Saucillo, donde el Cobach 25 fue sede del XXII Encuentro Cultural Don Quijote nos invita a leer, que se desarrolló en el Auditorio Presidentes del municipio local y donde participaron colegios de bachilleres de la región centro sur.

La funcionaria hizo un llamado a respetar la equidad de género, a ver al hombre y la mujer como uno solo, como complemento, dijo.

Explicó que el evento de Don Quijote nos invita a leer implica el darle el valor a la palabra, pero también a los silencios. Expuso que los jóvenes y grandes debemos valorar la palabra y los silencios, y así debe entenderse el movimiento que se dio este inicio de semana cuando no acudieron a trabajar muchas mujeres, para que se reconozca y cree conciencia del valor de la mujer.

Dio que se movimiento fue muy polémico, pero debe haber más coincidencias que diferencias.

Dijo que ese silencio que hubo con la inasistencia de las mujeres, se debe de pensar, porque también el silencio como en el arte de la música comunica y expresa y reflexionar cómo es el trato entre hombres y mujeres.

Y recriminó que haya maestros que aunque no son acosadores, llegan a expresar comentarios impropios, donde se pasan de la raya.

“Cuando alguien se pasa esa línea está empezando a hacer un camino que no se debe recorrer. El respeto, la palabra, la forma de relacionarse uno con otro, debe ser algo que nos ensalce, que nos haga sentir bien, porque es falso ese dicho de que cada palabra se la lleve el viento”.





Te puede interesar:

Noroeste Identifican a jornaleros que intentaron asesinar en Cuauhtémoc

Delicias Avanza construcción de planta tratadora Poniente

Gossip Continúa controversia de los narcocorridos