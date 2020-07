El agua es de Chihuahua

Bla, bla, bla, mucho rollo de las autoridades federales y estatales y ninguna acción en concreto.

Responsabilizamos al gobierno del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y su 4T por lo que será el quebranto de la agricultura de Chihuahua.



Cualquier distractor es más importante que el campo de Chihuahua. Pero aquí sabemos que utilizan cualquier cosa que les acomoda para sus temas políticos y agendas partidistas.



Y sabemos que los chihuahuenses no somos borregos ni le seguimos el juego a políticos que no sirven. Pasan los días y siguen llevándose el agua que se necesita para salvar el campo chihuahuense.



Por este medio nos manifestamos contundentemente a favor de los agricultores de Chihuahua y de todas las miles de familias que dependen de este noble sector.



Durante los últimos meses hemos sido testigos de la falta de disposición para entablar un diálogo serio con los agricultores, así como de una actitud alejada de las mínimas prácticas de transparencia y claridad para conducir este asunto en buenos términos.



Contrario a lo que se espera de un gobierno democrático y sensible a las preocupaciones de la ciudadanía, los funcionarios a su cargo como la Dra. Blanca Jiménez han jugado un papel de simulación reiterada en el que, mientras tranquilizan a los productores agrícolas, los despojan del recurso indispensable para asegurar la sustentabilidad de sus cultivos, pero en Sabemos Chihuahua no somos ni políticos ni tontos.



No pretendemos que México falte a las obligaciones adquiridas a través de los tratados internacionales, pero sí pedimos que nuestros representantes velen por la seguridad de los mexicanos. Exigimos que la extracción del agua de las presas de Chihuahua se lleve a cabo con base en acuerdos bilaterales que sean respetados de manera cabal. Demandamos que se respeten los acuerdos tomados en las mesas de diálogo y que en ellas se anteponga la garantía de la seguridad económica, alimentaria y física de los productores chihuahuenses.



Más allá de cualquier partido o transformación, está el pueblo de México y eso lo Sabemos en Chihuahua y nunca lo olvidaremos.