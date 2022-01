Elaboran protocolo para atender muertes por Covid-19, en Delicias

Con el propósito de elaborar un protocolo para aplicar en domicilios donde haya muertes por Covid, funcionarios del Comité Municipal de Salud, Protección Civil y Seguridad Pública se reunieron este sábado con empresarios del ramo fúnebre, con quienes las autoridades trabajarán de forma coordinada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, aclaró que esta reunión fue en realidad para dar seguimiento a las que iniciaron desde 2020, cuando la pandemia llegó a la región y generó preocupación entre los propietarios de las funerarias y todos aquellos que están en contacto con los fallecidos por Covid-19.

“Y pues nuevamente el presidente nos dio la indicación de que siguiéramos con las reuniones, y de que estuviéramos muy pendiente en relacionado, más que nada, con las personas que fallecen en su domicilio”, puntualizó la funcionaria.

Chihuahua Reporta SSE 1,230 nuevos casos de Covid-19 y 36 muertes en el estado

En las viviendas, explicó, muchas de las veces no se cuenta con protección, no hay un diagnóstico y los familiares del difunto no saben cómo actuar. Por esta razón, se tuvo la reunión con los dueños de las funerarias, representantes de los tres hospitales Covid, y funcionarios de Protección Civil y Seguridad Pública.

Las empresas funerarias, dijo, se comprometieron a brindar un servicio cuando se reportara el deceso de una persona en su domicilio particular. También se habló de que se usara el velatorio municipal para estas eventualidades y de dar mantenimiento a las carrozas.

“El presidente municipal ya está al tanto de todo y ya puso manos a la obra en ese aspecto”, afirmó la doctora Mercado.

Lo único que falta es celebrar una reunión con un abogado para tratar el aspecto legal del protocolo, el cual deberá ser “menos abultado”, es decir, con menos preguntas para las personas que se comuniquen al 911 para reportar una muerte causada por Covid.

De igual manera actuará la Cruz Roja: quien responda a la llamada telefónica, se limitará a hacer preguntas específicas para saber si fue una muerte por coronavirus.

Francisca Mercado subrayó que este protocolo se implementará por el bien de las familias, para librarlas o protegerlas de un contagio por Covid, mencionando que las casas donde se produzca un fallecimiento serán desinfectadas por Protección Civil.