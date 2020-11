Empleados de salud continuarán con manifestaciones

DELICIAS.- Ante el incumplimiento del gobierno estatal en el pago del bono retroactivo, los trabajadores del sector salud están dispuestos a continuar manifestando su inconformidad, afirmó Armando Moriel Cárdenas, líder del Sindicato de Médicos, Enfermeras y Empleados del Instituto Chihuahuense de Salud (SMEEICH).

No obstante que varios empleados del nosocomio expresaron su inconformidad el lunes afuera del Hospital Regional, hasta el día de ayer continuaban sin recibir noticias del pago que se les adeuda.

El doctor Moriel Cárdenas señaló que el pago del bono corresponde del 1º de mayo a la fecha, mencionando que en el salario aparece como ayuda para transporte, despensa y actualización, lo cual se comprometió el gobierno del estado a pagarlo 6 de noviembre, cosa que no sucedió.

Lo anterior motivó antier una serie de protestas pacíficas en todas las ciudades de la entidad, retomando sus actividades normales este martes. Sin embargo, Moriel anticipó que los trabajadores de la salud continuarán manifestándose para exigir aquello que les corresponde.

“Estamos movilizados, estamos totalmente trabajando normalmente. Sí estamos dispuestos a seguir manifestándonos, a seguir defendiendo nuestro derecho”, expresó.

Mencionó que continúan las pláticas entre los funcionarios estatales y los representantes del sector salud, pero no ha habido ninguna respuesta favorable a la demanda de los trabajadores.

“Lo que se sabe es que en Chihuahua dicen: no hay dinero, ni hay dinero, y no hay una respuesta de que para tal día, para tal hora el depósito, no hay un compromiso”, refirió el médico.

Respecto al bono Covid, dijo que sólo les duró el gusto durante tres meses y esto a una parte de los empleados. Sin embargo, Armando Moriel refirió que les prometieron depositar dicha prestación a fines de este mes.





