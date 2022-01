En Delicias exigen pagos al Municipio; se plantan recolectores de basura

Luego de que suspendieran la recolección de basura este lunes, trabajadores de la empresa Deltor se manifestaron con pancartas en el reloj público para exigir al gobierno municipal los pagos atrasados a la concesionaria desde agosto pasado; por su parte Alejandro Badía Gándara, secretario del ayuntamiento, señaló que el corporativo incumplió varias cláusulas de la concesión.

Minutos antes de las 11:00 horas de este martes, el grupo de trabajadores se plantó en la plazoleta del reloj, frente al edificio de la presidencia municipal, para reclamar además de los pagos que se les permita laborar, pues el ayuntamiento aprobó por mayoría cancelar el contrato con Deltor, esto un año antes del vencimiento de la concesión.

Antonio Rodríguez, gerente de la empresa recolectora de residuos, comentó que el personal a su cargo decidió manifestarse pacíficamente para solicitar el apoyo del alcalde y poder continuar con el trabajo que realizan desde hace más de veinte años.

“Siempre estamos dispuestos a sacarlo de la mejor manera posible; de antemano pedirle una disculpa aquí a la ciudadanía por las causas, ahí por la falta del servicio, por la basura que tienen acumulada, pero es debido a eso: al incumplimiento de cinco meses y la empresa ahorita ya no puede seguir operando sin el recurso”, expresó.

Fotos: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

El gerente de Deltor señaló que son más de setenta familias las que dependen directamente de la empresa, la cual ha brindado un servicio sin recibir el pago justo por recoger la basura en los fraccionamientos nuevos y en las colonias rurales.

Alejandro Badía Gándara, secretario municipal, señaló en rueda de prensa que son diez las especificaciones que Deltor incumple, por lo que legalmente el municipio no puede realizar el pago; afirmó que la administración brindó varios días a la empresa para que diera una respuesta, pero no la obtuvieron; los trabajadores destacaron no estar enterados de dichas especificaciones.

“Sí brindaron el servicio, pero no como lo marca la concesión; necesitamos que la autoridad superior nos dicte cual es la cantidad que en realidad debemos pagar y evitar así señalamientos administrativos”, recalcó el secretario, quien señaló que lo importante en estos momentos era tener contacto con los trabajadores.

Fotos: Saúl Ponce | El Heraldo de Chihuahua

El funcionario puntualizó que la concesión no se ha cancelado, sólo se encuentra suspendida, aseverando que no hay intenciones de afectar a las familias de los trabajadores.

Finalmente manifestó que mientras que la problemática legal con Deltor continúe, las puertas del gobierno municipal están abiertas para que los empleados del corporativo ayuden a Delicias a seguir brindando el servicio.