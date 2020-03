En Meoqui no se aplican "abrazos, fuchis o guácalas"

Meoqui.- Tres unidades y dos cuatrimotos fueron entregadas la mañana de este jueves por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública al municipio de Meoqui, cuyo alcalde Ismael Pérez Pavía refrendó su respaldo al trabajo realizado por los elementos policiacos al dejar en claro que en esta localidad no se aplica la política de “abrazos, fúchila y guácala”.

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE

El evento estuvo encabezado por Ulises Pacheco, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, quien hizo un recorrido para entregar equipamiento a las policías de Saucillo, Meoqui y Rosales.

Durante su intervención, el presidente municipal presumió los resultados obtenidos con la estrategia de seguridad implementada en Meoqui, donde –señaló- han disminuido en un 75% las muertes por conducir en estado de ebriedad; en un 40% los accidentes por la misma razón y en este 2020 no ha ocurrido ningún deceso atribuible al consumo de alcohol.

“Y créanme esto no es ninguna casualidad, es gracias a todas las unidades, a todo el equipo, a la capacitación que nos brindan ustedes”, dijo dirigiéndose al Secretario Ejecutivo.

“Hay muchos a los que ya no les agrada porque Meoqui ya no es el paradero de la irresponsabilidad, hay gente molesta porque ahora se respeta al policía… siempre habrá personas enojadas porque aquí se aplica la ley y no se buscan soluciones como los abrazos, los fuchis o los guácalas: aquí la policía hace su trabajo”, recalcó.

Ulises Pacheco enfatizó que la coordinación entre el Gobierno del Estado y los municipios no es sólo de palabras, sino también de hechos al traer material para reforzar la seguridad pública. Afirmó que como nunca antes se ha dispersado apoyo a las corporaciones de 48 municipios y señaló que son 115 las patrullas entregadas a éstos.

Dijo que más de 200 millones de pesos han sido invertidos por el Gobierno Estatal para adquirir vehículos, cuatrimotos, uniformes, capacitaciones y controles de confianza. En el municipio de Meoqui la inversión fue de 2 millones 310 mil pesos.

Te puede interesar:





Delicias Muere hombre calcinado en su vehículo





Vivir+ Entrega IMSS material y equipo inmobiliario a las nueve guarderías de la entidad





Deportes “Queremos ganar el nacional": Vanessa Meza