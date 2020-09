En riesgo de perderse cosecha de flores por cierre de panteones

Delicias, Chih.- La cosecha de flores como el crisantemo y el cempasúchil se podría perder ante la posibilidad de que el próximo Día de Muertos los panteones municipales permanezcan cerrados, por lo que agricultores de esta zona pidieron a las autoridades implementar un operativo para que la gente pueda visitar las tumbas de sus seres queridos.

Este lunes en la mañana un grupo de siete agricultores de Delicias y la cordillera de Meoqui acudió a las oficinas de Gobernación Municipal, donde solicitaron el apoyo al titular de la dependencia, Antonio Orta Lorta, para que los cementerios puedan abrir el próximo 2 de noviembre.

El funcionario les explicó que él no era la persona indicada para girar ese tipo de instrucciones, por lo que les sugirió acudir a Desarrollo Económico para plantear su problema y la solución del mismo.

Joel Álvarez, uno de los productores de flor, expresó que existe incertidumbre entre todos ellos porque desconocen si los panteones abrirán el Día de Muertos, fecha en la cual venden la mayor parte de su mercancía a las personas que acuden a ver las tumbas de sus familiares.

Se les dijo que hasta el momento la orden es mantener cerrados los camposantos debido a la pandemia por el Covid-19, y esto representará una pérdida de decenas de miles de pesos invertidos en el cultivo de la flor, pues algunos de los agricultores pidieron préstamos de más de 50 mil pesos.

Álvarez recalcó que las flores deben comercializarse exactamente los días 1,2 y 3 de noviembre, porque si lo hacen después el producto se les echará a perder.

"Entonces viene siendo algo bien difícil que nosotros perdamos toda la cosecha, porque pues son no más que tres días, nosotros no podemos decir: no pues la flor la vamos a vender antes, o la vamos a vender después, porque todos sabemos que vienen las heladas", explicó.

Propuso que los panteones deben abrir con todas las medidas de seguridad, que incluirían el reparto de cubrebocas y gel desinfectante, a fin de que las autoridades dejen a los floricultores vender su mercancía, en la cual trabajan con esmero todo el año, recriminando que haya tolerancia para negocios como los expendios de bebidas alcohólicas, donde no se respeta la “sana distancia”.

“Queremos que nos tomen en cuenta, porque la verdad ustedes saben cómo están ahorita las cosas con el Gobierno Federal, que cómo está con lo del agua, que ya se acabó el agua; imagínense, la nuez no ha valido… está la cosa bien fea; nosotros queremos ser escuchados y buscar una solución porque de eso comemos”, expresó preocupado.