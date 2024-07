Encabeza Maru Campos arranque de rehabilitación de drenaje en Delicias

La Gobernadora del Estado, María Eugenia Campos Galván, encabezó este martes el inicio de las obras de rehabilitación del colector de aguas negras que corre paralelo a la colonia Ignacio C. Enríquez, al oriente de la ciudad, donde se invertirán treinta y siete millones de pesos.

La obra se realizará en tres etapas, la primera de ellas abarcará desde la avenida Fernando Baeza hasta la escuela primaria del Infonavit Nuevo Delicias, con lo cual se busca terminar con la contaminación por aguas negras y los olores fétidos que afectan a los vecinos de aquella zona.

En su mensaje, la gobernadora Maru Campos señaló que desde hacía casi cuarenta años no se ponía atención al colector de aguas negras, expresando que gobernar significa para ella dar dignidad a la gente, lo cual se traduce en entregar apoyos, becas y obras como la que arrancó este martes.

“Porque ustedes son muy valiosos, lo he dicho muchas veces, no por ser mexicanos, no por ser de Chihuahua, no por ser vencedores del desierto de Delicias, no por tener una credencial… ustedes valiosas y valiosos por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, se merecen este colector y se merecen todas las obras enterradas, se merecen tener este ambiente en su hogar, donde le puedan dar salud, donde le puedan dar respiración a su familia, pero le puedan dar el ejemplo de que se merecen ser dignos”, enfatizó la mandataria estatal.

Foto: Saúl Ponce / El Heraldo de Chihuahua

Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, señaló que el problema del colector era tal que en algunos domicilios el agua negra se devolvía por los registros, por lo cual tenía que llegar un gobierno humanista “como el de Maru Campos”.

Afirmó que en todo el estado se cuenta con un ejército resolviendo los problemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento, porque es una orden expresa de la gobernadora. En Delicias, con la rehabilitación del colector se acabará el problema de la contaminación por aguas negras y de los malos olores, aseguró Mario Mata.

También, destacó que ya no se entregarán aguas negras a los agricultores, sino aguas grises para regar cuatrocientas hectáreas al norte de la ciudad, esto gracias a la planta tratadora.

Por su parte, el alcalde Jesús Valenciano García recordó que después de dieciocho meses de gestiones se logró destrabar el recurso del Gobierno del Estado, el cual, empatado con dinero del municipio, permitió emprender la obra de rehabilitación. Igualmente, señaló que primero fue necesario atender el colector de la avenida 7ª Norte, sin lo cual no se hubiera podido llegar al sector Oriente.

Finalmente, el presidente municipal reconoció y agradeció a la gobernadora por apoyar esta obra, la cual políticamente no genera votos pero que sí necesita la gente.