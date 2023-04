Enfermos mentales indigentes se niegan a recibir ayuda por parte de autoridades

DELICIAS.- Los enfermos mentales en situación de calle se han convertido en un dolor de cabeza para las autoridades locales, debido a que dichos pacientes se rehúsan a ser ayudados o porque sus familiares no se hacen cargo de ellos, además que ya no hay espacio en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Chihuahua para estas personas.

Francisca Mercado Ávila, coordinadora de Salud Municipal, comentó que la mayoría de los indigentes trastornados padecen de esquizofrenia, por lo que su comportamiento puede ser en ocasiones agresivo hacia las personas que se les acercan.

“Realmente sí tiene problema el municipio con los pacientes psiquiátricos, porque el mayor problema de un paciente psiquiátrico pues es que no ve la realidad, no vive en la realidad del momento, no vive en la realidad de la vida… él vive su vida, vive su momento y lo que él cree que es, pues esa es la vida”, expuso.

La funcionaria aceptó que las autoridades municipales están batallando mucho porque los enfermos mentales, sobre todo los que han hecho de las calles su hogar, no se dejan ayudar por nadie, además que en algunos casos los familiares se desentienden de ellos.

Explicó que cuando se trata de pacientes esquizofrénicos, la familia se cansa de atenderlos porque viven en otra realidad.

“Entonces es muy difícil: no aceptan la enfermedad, no aceptan tomarse el medicamento; mientras no se tomen el medicamento, ellos viven fuera de la realidad. Regularmente, si andan en la calle, no se dejan ayudar por nadie”, subrayó.

Otro problema, dijo la entrevistada, es que en el hospital psiquiátrico de la ciudad de Chihuahua o Centro Integral de Salud Mental (CISAME) ya no hay lugar para recibir a más pacientes.

“Se supone que nosotros tenemos un cuadro agudo de un esquizofrénico, lo ve el psiquiatra, le da el paso al CISAME, pero el CISAME te dice: no, no tengo lugar; espérate a que yo te hable. Y el “espérate a que yo te hable” es otra vez el mismo círculo vicioso: el paciente ya no quiere que lo atiendan, ya no se deja ayudar, sus familiares ya no los ayudan porque están cansados de ellos, ya no quieren ir al Seguro Social, los que cuentan con Seguro Social, y es un problema muy, muy grande”, recalcó la coordinadora de Salud Municipal.

En Delicias no se cuenta todavía con una estadística de cuántas personas en situación de calle padecen de sus facultades mentales. Sin embargo, las autoridades tienen identificados a cuatro indigentes esquizofrénicos, a quienes han tratado de brindar ayuda, la cual rechazan comportándose de forma agresiva.