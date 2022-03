Entregan más de 500 libros a bibliotecas de Meoqui

El acervo cultural del municipio se enriqueció este viernes con la entrega de más de 500 libros a las dos bibliotecas públicas que existen en esta localidad, donde se buscará instrumentar un programa para promover la lectura.

El medio millar de libros se distribuirá en la cabecera municipal y el seccional de Guadalupe Victoria, ejemplares que fueron recibidos de manos de Rodrigo Borge, director general de Bibliotecas de la Secretaria de Cultura Federal, de la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas y del Supervisor de bibliotecas estatal.

Zenyith Pérez, directora de Desarrollo Social de Meoqui, comentó que llevarán el hábito de la lectura a las comunidades del municipio, esto a través de programas de fomento.

“Platicamos con ellos sobre los programas que se pretende implementar en el municipio para favorecer que los niños tengan el gusto por la lectura y esto los lleve a aprender muchísimas más cosas. La idea es no nada más dejar esos programas en la cabecera, sino también acudir a las comunidades donde no siempre hay una biblioteca y los niños no tienen acceso a los libros por lo que se buscara llevar programas que sean atractivos para ellos y que le sirva a largo plazo”.

Agregó que se buscará bajar este mismo programa para la biblioteca del seccional de Lázaro Cárdenas, una vez que se encuentre en funcionamiento.

Así mismo, menciono que tanto la biblioteca del seccional de Guadalupe Victoria como la biblioteca de la cabecera municipal se encuentran abiertas al público, en un horario de 9:00 am a 1:00 pm y en el seccional de 2:00 pm a 6:00 pm en la cabecera.