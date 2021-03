Entregan programa de electrificación en Cárdenas

MEOQUI.- Los vecinos de la calle Maclovio Herrera de la comunidad de Lázaro Cárdenas fueron beneficiados con la electrificación en sus hogares, lo cual fue producto de las gestiones hechas ante la CFE por las presidencias seccional y municipal.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“En esta ocasión, nos toca acompañar en esta entrega de electrificación y que es un trabajo coordinado, un esfuerzo coordinado tanto del seccional y de la Presidencia Municipal a través del licenciado Ismael Pérez Pavía, realizando las gestiones necesarias ante la Comisión Federal de Electricidad”, dio a conocer Miriam Soto, Directora de Desarrollo Social

Resaltó que los vecinos ya no tendrán que batallar para utilizar la energía eléctrica en sus hogares:

“Ellos nos platican que, en lo cotidiano, si una va a prender la lavadora, la vecina tiene que apagar otros electrodomésticos o de plano ni siquiera pensar en lavar al mismo tiempo, porque eso hace que baje el voltaje y pues esto también se ve reflejado en un costo alto de la energía eléctrica.

Concluyó que lo anterior significa un avance importante y, sobre todo, que todos estos proyectos de electrificación a veces no se ven porque no es una calle pavimentada, no es a lo mejor algo tangible, pero “quien realmente lo padece, pues es una necesidad muy apremiante y ahora pues un beneficio enorme para ellos”.

Te puede interesar: