Entregan vivienda a doña María de Lourdes en Meoqui

MEOQUI.- En días pasados el alcalde Ismael Pérez Pavía entregó un nuevo cuarto a la señora María de Lourdes, quien vive en el seccional de Lázaro Cárdenas, quien se dijo muy contenta y agradecida por este apoyo, pues ahora contará con una vivienda digna.

“Estoy muy contenta, con ganas hasta de llorar de lo contenta, gracias a Dios, primeramente, y a cada uno de ustedes, al presidente de Meoqui, al de Cárdenas, y a todos los ingenieros. Ya tengo mi cuarto, gracias a todos. Me costó unas tortillas de harina y de una cena de frijolitos, muchas gracias”, dijo emocionada la señora María de Lourdes.

Ismael Pérez Pavía, presidente municipal, dijo a los presentes:

“Estamos muy contentos porque estamos entregando prácticamente una obra que es de las obras más grandes que hemos hecho dentro de la Administración. Es una de las obras maestras y es un cuarto que se le hizo a la señora María de Lourdes. Y esas son las grandes obras, porque cambian para bien la vida de una familia, de una persona.

Pérez Pavía manifestó que este tipo de acciones son las que más lo enorgullecen como alcalde, como servidor público: el ver personas como doña María de Lourdes, contenta porque ya tiene su casa.

Por su parte Miriam Soto, Directora de Desarrollo Social, expresó:

“Nos da muchísimo gusto que la señora María de Lourdes ya pueda tener su vivienda, a mí me tocó estar visitándola en un inicio cuando le hablamos acerca del proyecto y en su momento, pues la verdad es que no nos creyó, dijo que no se la creía, la situación de su vivienda ya estaba en muy malas condiciones.