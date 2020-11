Es insostenible la situación del comercio en Delicias

DELICIAS.- Para los comerciantes de este municipio la crisis económica se volvió ya desesperante. Agobiados por la reducción de las ventas derivada de las restricciones impuestas por el gobierno estatal, los propietarios de negocios presentarán una propuesta a las autoridades para que se les permita trabajar, pues algunos locales comerciales cerraron.

Este viernes en rueda de prensa convocada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Marco Valle, presidente del organismo, afirmó que la situación del comercio es insostenible y una prueba de ello es que sólo veinte establecimientos se inscribieron para participar en el Buen Fin, cuando el año pasado fueron 107.

Valle aclaró que los comerciantes apoyan las medidas sanitarias contra el Covid porque deben cumplirse, pero se pronunció a favor de una adecuación para que no se afecte a la economía, pues esta se encuentra muy golpeada a consecuencia de los cierres forzosos de negocios.

Afirmó que la actividad comercial en Delicias “está bajísima”, por lo que la CANACO propondrá al gobierno del estado una mayor flexibilidad en sus disposiciones. Por ejemplo –anticipó- pedirán que se permita trabajar a los giros no esenciales y la ampliación de horarios, porque sin ingresos los empresarios no podrán cumplir con sus obligaciones.

“La renta no te va a esperar, el Seguro Social tampoco te va a esperar, y son las obligaciones que tenemos”, señaló.

Algunos comerciantes se vieron obligados en las últimas semanas a cerrar sus locales, como sucedió en sitios como la Plaza Centro, donde dos de cada diez negocios ya no pudieron sostenerse debido a las restricciones por la pandemia.

“Somos comerciantes pequeños, entonces estar aguantando una renta, no hay ventas, la verdad no hay gente circulando, no te da la oportunidad de generar los ingresos y tienes que cerrar para generar los ingresos para la familia”, expresó Carlos Romero, presidente de los locatarios de la plaza.

Detalló que actualmente son 110 familias las que dependen de los locales comerciales, ya que estos son generadores de empleo, por lo cual manifestó que es mucha la preocupación ya no de obtener ganancias, sino de mantener abiertos los negocios hasta que la situación se normalice.

Al igual que Marco Valle, Romero mencionó que una de las peticiones de los comerciantes es que les permitan extender los horarios de sus tiendas, ya que éstas no representan un riesgo sanitario y en cambio cumplen con todas las medidas preventivas.

“Lo que buscamos es que el gobierno nos permita ampliar nuestros horarios de trabajo y que vayan y revisen: la gente no anda viendo qué comprar, la gente va y compra lo que necesita; a veces pasa una persona cada media hora, entonces no está saturado; se está sanitizando, hay gel, hay cubrebocas”, aseguró Romero.

Cabe mencionar que en la Plaza Centro quedan todavía cuarenta de los cincuenta locatarios que trabajaban al principio de la contingencia.

