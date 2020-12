"Es una injustica lo que está haciendo": esposa agricultor

DELICIAS.- “No se está llevando como se debería de llevar, porque prácticamente ellos no tienen delito, no hicieron nada; es una irregularidad lo que están haciendo con ellos, de los jueces que no estipulan bien el caso acerca de ellos; es una injusticia lo que están haciendo”.

Estas fueron las palabras de indignación expresadas por Lidia Quiñónez, esposa de Rosendo L. L, uno de los tres agricultores detenidos la noche del pasado 8 de septiembre por efectivos de la Guardia Nacional, permaneciendo presos desde entonces en el Cereso.

El miércoles, tras la audiencia donde el juez Tomás Acosta Canto resolvió mantener a los campesinos en prisión preventiva, Lidia, la madre y la hermana de otro de los detenidos se reunieron con Luis Fernando Mesta Soulé, Secretario General de Gobierno, quien les ofreció el apoyo legal y la asesoría del gobierno estatal para lograr la liberación de sus familiares, a quienes las autoridades federales acusaron del delito de terrorismo, sin tener más pruebas que algunas latas de gas lacrimógeno vacías.

Lidia, quien aseguró que su esposo y sus dos compañeros fueron golpeados por los guardias nacionales, sostuvo que los tres son inocentes porque no cometieron ningún delito y no obstante fueron privados de su libertad, por lo que tienen todavía fe de que los dejen regresar a sus hogares en el municipio de La Cruz.

Ella y las otras mujeres esperan que con el apoyo de las autoridades estatales puedan salir libres sus familiares, contra los cuales parece haberse ensañado el poder judicial.

“Se pusieron a la disposición porque estuvimos junto con el abogado (Gerardo) Navarrete, que trae el caso de los tres agricultores. Se van a poner ellos de acuerdo, van a escuchar el audio de lo que pasó ayer (martes), que no se nos hizo justo lo que decidió el juez, entonces se están poniendo a la disposición los abogados del gobernador de Chihuahua junto con el abogado de nosotros”, comentó por su parte Estela Rivera, hermana de Juan Carlos R. M, otro de los detenidos.

Estela refirió que el Secretario de Gobierno y los licenciados del gobierno estatal dijeron estar siguiendo de cerca el caso, del cual habrían expresado que les parece injusto, por lo cual ofrecieron su ayuda a las familias de los campesinos.

Mencionó también que su hermano padece de hidrocefalia, por lo que tiene paralizado el lado derecho del cuerpo, y que al principio no le brindaban medicamento de forma regular. Pero después de quejarse en Derechos Humanos se le dio el tratamiento completo para su enfermedad.

