Escuela Normal Rural de Saucillo recuerda a los 43 normalistas de Ayotzinapa

DELICIAS.- Las butacas vacías y los retratos de cada uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa decoraron este viernes la explanada de la plaza del Santuario, donde un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón, del municipio de Saucillo, reiteraron el reclamo de justicia a las autoridades federales.

Este 23 de septiembre se conmemoró un aniversario más de la desaparición forzada de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos, cuyos familiares continúan exigiendo el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante la llamada “Noche de Iguala”.

Un grupo de alumnas de la Normal de Saucillo colocó en medio de la plaza 43 butacas, cada una con la respectiva foto de los desaparecidos, y un tendedero con carteles en los cuales plasmaron sus reclamos.

“Cada año hacemos estas actividades participando y no dejando pasar este hecho, debido a que nos da mucho coraje, tristeza, enojo, rabia, porque fueron 43 compañeros los que desaparecieron… nos ponemos en el lugar de las madres de familia, los padres de familia de los 43, de saber que sus hijos ya no regresarán a casa, de saber que sus hijos no han comido, no se han alimentado, no saben dónde están”, expresó una de las estudiantes, quien pidió no mencionar su nombre.

Manifestó que las familias de sus compañeros están lastimadas y siguen pidiendo una investigación a las autoridades para saber qué sucedió realmente aquella noche del 26 de septiembre de 2014.

Finalmente, señaló que las normalistas marcharán en las calles de Delicias y Saucillo este domingo 25 de septiembre, mientras que en la capital del estado harán lo propio el lunes 26, para recordar a la ciudadanía que sus compañeros siguen en calidad de desaparecidos.