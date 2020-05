“Estamos de la tiznada”, critica alcalde indiferencia de la gente

MEOQUI.- En un mensaje duro, el alcalde de Meoqui Ismael Pérez Pavía reconoció que su territorio es el que mayor númerode muertes (3) que presenta a consecuencia del Covid-19, en la región centro sur del estado.

El alcalde de Meoqui dijo: “Hoy no te daré un mensaje político, te hablaré como padre de familia, como un ciudadano más del municipio. Me han dicho que soy muy estricto e inflexible. Me dicen que soy un exagerado por intentar hacer conciencia de que te quedes en casa”.





Agregó que no le importa ser impopular, “es cierto que fuimos muy duros desde el inicio de la pandemia, pero decidí hacerlo para evitar que más gente se muriera”.





“Hoy les digo –lamentó- con toda honestidad que estamos de la tiznada y esto se puede poner peor”.





