Falta de lluvias amenaza sector ganadero de la región sur del estado

El hato ganadero de la región centro sur del estado podría verse reducido nuevamente de no generalizarse las lluvias durante los próximos días y semanas, pues por la falta de pastizales los productores se verían obligados a vender parte de sus becerros de engorda.

Manuel Balderrama, presidente de la Asociación Ganadera de Saucillo, observó que estando por llegar la segunda quincena de agosto no ha llovido lo suficiente y en cambio sí ha hecho bastante calor.

Señaló que se han tenido demasiadas horas de calor, lo cual calcina la vegetación, por lo que el ganado ha sufrido mucho en los campos de agostadero. Sin embargo, los productores pecuarios realizan esfuerzos para conservar los bovinos que les quedan.

“El ganadero, no es truco, tiene el ganado porque es de mucho temple, suplementándolo y atendiéndolo, para conservar su hato y no bajarlo más, porque ya falta mucho ganado en el estado y ya le estamos haciendo la lucha para que no baje más el hato ganadero”, comentó Balderrama.

Expresó que tienen las esperanzas puestas en que las lluvias se presenten en los próximos días, pues todavía hay tiempo para que los pastizales se recuperen con la humedad y así poder alimentar a las reses que deambulan por los agostaderos.

“Si por desgracia no nos llueva pronto, el ganadero va a tener que vender sus animales ¿qué hace? Si no llueve, no va a quedar otro remedio más que seguir vendiendo su ganado… todavía estamos a tiempo, que nos quedan este mes y septiembre, con la esperanza de lluvia, y a eso le estamos apostando: a seguir conservando el hato, suplementándolo, porque tenemos fe, todavía estamos en temporal de agua y creemos que va a llover, con el favor de Dios”, reafirmó.

Además de las condiciones meteorológicas adversas en la región, Balderrama señaló que los pequeños ganaderos se enfrentan a la insensibilidad del Gobierno Federal, por lo cual pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador cambiar de asesores en materia agropecuaria.

Subrayó que los productores, quienes han logrado salir adelante con base en su esfuerzo, no son enemigos de nadie, señalando que el cierre de la Financiera Nacional fue un acto de insensibilidad porque dicha institución crediticia era el respaldo de los hombres del campo.

“Si pudiera yo platicar con el presidente sí le diría eso, que eso que hizo, de haber cerrado Financiera Nacional, dejó totalmente desprotegidos, muy principalmente al pequeño ganadero y al pequeño agricultor”, reiteró.