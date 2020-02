Falta medicinas en Seguro Social

Desabasto de medicamentos en el IMSS, derechohabientes señalan que se carece de medicamento para la diabetes, la presión arterial y para padecimientos cardiacos. Pese a la promesa de que posteriormente se les entregará su tratamiento, éste no llega y sólo los hacen dar vueltas en vano. Destacan que, lo peor es que se les pide firmar las recetas como si se les hubiera surtido. Por su parte, el titular de clínica manifestó su postura al respecto y explicó la situación.

Derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social de Jiménez, denunciaron ante este matutino la falta de medicamentos, la cual en sus propias palabras, es una constante en la clínica y no ha podido ser resuelta de manera definitiva.

En este sentido, señalaron que desde hace varios meses han tenido problemas para que se les surtan las recetas médicas, ya que aseguran que cuando no falta un medicamento, llegan a faltar todos.

Uno de los entrevistados comentó que desde hace tiempo ha batallado para que se le entregue su medicamento para la diabetes. “Cuando no es una, es otra, antes tenía que volver en la tarde porque en las mañanas no había quien entregara las medicinas, y ahora peor, porque me salen con que no lo tienen”.

Otro entrevistado indicó que desde hace meses no le han surtido su medicamento para el corazón, y cuando se lo llegan surtir, se lo dan incompleto. “Se supone que me dan medicamento para tres meses, pero a veces no me dan ni para el mes, mi vecina que también lo toma a veces me comparte, pero si no, pues tengo que comprarlo”, comentó.

Además, otras personas señalaron la falta de medicamentos para la hipertensión como el Losartan y Captopril, entre otros, como algunos medicamentos para padecimientos alérgicos y analgésicos desinflamatorios como el Celebrex.

Asimismo, los derechohabientes manifestaron que otra de sus molestias era que en farmacia se les estaba pidiendo firmar la receta aún y cuando esta no era surtida en su totalidad, lo cual consideraron inadecuado.

Por lo anterior, el director del IMSS en Jiménez, médico Humberto Rendón, confirmó la carencia de medicinas; sin embargo precisó que se trata únicamente de cuatro claves de medicamentos, los cuales se están gestionando para la atención de los derechohabientes.

Rechazó que se esté exigiendo a los pacientes que firmen la receta sin el surtimiento, en ese sentido explicó que lo que se está haciendo es únicamente solicitar copia de la receta para dejarla pendiente y surtirla en el momento en que arribe el medicamento.

Finalmente, el doctor Rendón solicitó a las personas que se encuentren en esta situación, a que se acerquen a la Dirección de la clínica para poder darle una atención y seguimiento a cada caso en lo particular.





