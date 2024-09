Faltan 10 días para concluir ciclo agrícola; presa La Boquilla y Las Vírgenes no han recuperado agua

A diez días de que concluya el ciclo agrícola primavera- verano, las presas de La Boquilla y Francisco I. Madero continúan sin mostrar signos de recuperación en sus almacenamientos, los cuales se comportaron a la baja durante los últimos cinco días.

No obstante que el ciclón “Ileana” trajo lluvias el fin de semana pasado y que en algunos puntos del sur del estado hubo acumulados importantes, lo anterior no se reflejó en escurrimientos para las presas que abastecen al Distrito de Riego 005.

La Comisión Nacional del Agua informó que este viernes la presa de La Boquilla se encontraba al 16.32 por ciento de su capacidad, con un almacenamiento de 464.619 millones de metros cúbicos y un gasto de extracción de veinte metros cúbicos por segundo.

Sin embargo, desde el lunes 16 de septiembre la contenedora ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos disminuyó siete centímetros en su escala, equivalentes a un volumen de 2.918 millones de metros cúbicos, pues ya no ha recibido aportaciones importantes a través del río Conchos.

Hace un año, la presa de La Boquilla se encontraba al 40.75 por ciento de su capacidad y almacenaba un volumen de 1160.133 millones de metros cúbicos.

Por otra parte, la presa Francisco I. Madero, en el municipio de Rosales, se hallaba este viernes 20 de septiembre al 13.32 por ciento de su capacidad y almacenaba un volumen de 44.398 millones de metros cúbicos, mientras que su extracción era de cuatro metros cúbicos por segundo.

La presa de “Las Vírgenes” registró una disminución de 49 centímetros en su escala desde el lunes pasado, lo cual representa la pérdida de un volumen de 4.14 millones de metros cúbicos. Cabe recordar que durante la primera semana de este mes, la presa aumentó más de dos metros en su escala debido a una creciente del río San Pedro, pero debido a la falta de lluvias no ha recibido más aportaciones.

En la última sesión del Comité Hidráulico que se celebró en Delicias, los presidentes de los módulos de riego y funcionarios de la Conagua confirmaron que la extracción de volumen continuará hasta el 30 de septiembre, fecha en que concluirá el ciclo agrícola.

De no presentarse lluvias fuertes y constantes durante lo que resta del mes y en los primeros días de octubre, las presas no podrán recuperar volumen y no habrá ciclo agrícola el próximo año.