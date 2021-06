Familiares de Édgar exigen justicia, tras incidente en Lázaro Cárdenas

Meoqui.- Desconsolados y con un sentimiento de frustración, familiares de Édgar Iván González Torres exigieron a las autoridades hacer justicia en este caso, además de sostener que la muerte del joven fue provocada por los agentes involucrados en el accidente ocurrido la noche del sábado, en la carretera federal.

Acompañados por pocas personas en la única sala de velación que tiene el pueblo, los tíos y abuelos de Édgar Iván denunciaron que lo ocurrido a éste es sólo uno de los muchos abusos que cometen los policías en Lázaro Cárdenas.

“El reclamo que hacemos es que el comandante y los policías que andaban en turno vengan y den la cara, porque hubo muchas injusticias. Hay videos, hay testigos, los otros muchachitos que iban en la camioneta donde ellos no iban huyendo… ellos solamente agarraron esa carretera con el fin de que ya no los siguieran, porque esa carretera es federal y ellos tenían conocimiento de que no podían seguirlos”, comentó una tía del occiso.

Sin embargo, denunció que los policías iniciaron una persecución porque en lugar de comunicarse con la Guardia Nacional y solicitar que detuvieran la camioneta, los agentes siguieron a los jóvenes, a quienes impactaron varias veces provocando que se volcara y cayera en una hondonada.

“Todavía allí llegaron y los golpearon. Eso es un abuso, un abuso de la autoridad; ellos (los policías) debían haberlos detenido, no lo sé, preguntarles por qué habían huido. Pero que haya pasado esto, esto es un asesinato”, acusó la mujer.

Dijo además que las autoridades municipales no han tenido ningún acercamiento con la familia. Solamente tienen conocimiento de la promesa expresada la noche del domingo por Gabriel Ortega Pérez, secretario municipal, quien aseguró que el caso sería investigado y que los elementos involucrados habían sido suspendidos.

“Pues queremos que se les quite el fuero, para que ellos enfrenten como cualquier persona un juicio, con sus pruebas y también con nuestras pruebas; también no vamos a abusar nosotros: queremos que sea todo de acuerdo a la ley”, externó la tía de Édgar Iván.