Fue un intento de justificar un acto que no se hizo: Mata

“Mi apreciación es que fue un intento de justificar el acto pero un acto no realizado, porque La Boquilla no se abrió al final de cuentas, o sea el tratado del agua del 44 no se pagó con agua de La Boquilla, eso es una mentira”, declaró el diputado federal Mario Mata.

Lo anterior luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó con el análisis de la controversia constitucional promovida por el municipio de Cusihuiriachi, y declaró la validez del acto consistente en las órdenes del Ejecutivo Federal de disponer del agua almacenada en la presa La Boquilla.

En este sentido, precisó que el retraso que había en el Tratado del Agua de 1944 y lo que se llevaron, que son 440 millones, fueron una primera parte de El Granero, una segunda parte de Las Vírgenes, y una tercera parte también de El Granero.

“Pero abrir La Boquilla para llevarse el agua, no se realizó, eso fue precisamente lo que impidieron los agricultores. Entonces la sentencia tiene muchos bemoles, el primero de ellos que es inequívoco y que es cierto, es ratificar que el Ejecutivo es quien administra las aguas nacionales, eso no tenemos ninguna dura”, apuntó.

“El justificar que la Guardia Nacional haya abierto cualquiera de las presa hidroagricolas, con todo respecto, y sé que es la máxima autoridad del Poder Judicial, pero yo difiero totalmente. Yo digo que las concesiones deben ser respetadas, y claro que en un caso de utilidad pública pueden ser limitadas o etcétera, pero no era el caso porque había muchas opciones y también lo dice el Ministro: que había muchas opciones para poder pagar y no se hicieron”, agregó Mata.

Lo que sí –dijo-, es que eso no justifica de ninguna manera que vayan a abrir las presas para pagar el tratado, argumentando que este no especifica que sea a través de dichas presas. “Lo que sí puedo asegurar es que nunca en la historia del tratado se habían abierto las presas en este caso, Las vírgenes y El Granero para pagar el tratado”.

Ante esto, precisó que sí hay una base histórica y además a una respuesta a un punto de acuerdo que fue un exhorto que hizo el diputado panista hacia el Ejecutivo Federal en el año 2019 para que notificara si alguna vez se había abierto con este fin, la respuesta fue que no. “El mismo Ejecutivo Federal a través de la Conagua, me dijo que no”.