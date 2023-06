Granjeros de Rosales piden reforzar orillas del Río San Pedro para evitar inundaciones

Un grupo de veinte propietarios de granjas ubicadas cerca del río San Pedro solicitaron a la Comisión Nacional del Agua reforzar una de las orillas del afluente, pues temen que en esta próxima temporada de lluvias vuelvan a suscitarse inundaciones que causen daños a su patrimonio, como ocurrió en septiembre del año pasado.

José Luis Moreno, representante del grupo de propietarios, señaló que el cauce del río se encuentra colapsado desde septiembre del año pasado por las lluvias, por lo que con la primera creciente podrían salirse de caja las aguas e inundar otra vez los predios que se encuentran en las inmediaciones.

“No se ha reforzado el bordo, no se le ha hecho ningún trabajo y pues estamos expuestos, esa es nuestra preocupación, de que si no se inician los trabajos de seguridad, pues nos vamos a ver afectados nuevamente”, externó el entrevistado.

Dijo que los vecinos solicitaron el apoyo a la Comisión Nacional del Agua, que envió un topógrafo a la zona para realizar un levantamiento. Pero a la fecha no se ha visto que lleven a cabo los trabajos para reforzar el bordo sur del río San Pedro.

Moreno narró que la experiencia del verano pasado fue traumática para los granjeros, ya que el río se desbordó y el agua subió en su nivel un metro, anegando las casas y provocando daños cuantiosos, pues los propietarios perdieron herramientas, enseres domésticos y cercos, además de que un poste de la CFE cayó derribado.

Chihuahua Productores exigen apoyos para el campo; plantean protestas más radicales

Dijo que no se cuantificaron bien los daños, pero expuso que en una sola de las veinte propiedades alcanzaron los 100 mil pesos.

Juan Luis Méndez Zavaleta, otro de los afectados el año pasado, recordó que la corriente del río crecido se llevó una barda de concreto y excavó una zanja grande de dos metros de profundidad, mencionando que su vivienda también se anegó pese a que colocó costales de arena y tapó las puertas.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Gil Cedillo, quien desde hace treinta años radica en un rancho cercano a las granjas, comentó por su parte que la última inundación fue bastante dramática, pues todo ocurrió muy rápido, en un solo día.

“Otras veces crece pero no sube más que medio río, ustedes lo han visto, pero esta vez no; esta vez sí fue muy pesado y era mucha agua la que estaba entrando”, afirmó Gil, quien a diferencia de sus vecinos no sufrió daños en su patrimonio.