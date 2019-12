"Habemos miles para evitar desfogue de presa Boquilla": Andrés Valles

DELICIAS.- "Si 300 hombres hicieron lo que hicieron en Culiacán, yo creo aquí habemos miles que podemos evitar abran la presa", afirmó indignado el dirigente productor Andrés Valles ante la anunciada decisión de Conagua de abrir las compuertas de Boquilla para llevarse mil millones de M3 de agua a otros estados del país.

Así reaccionó el dirigente agrícola cuando se le informó que ante el bloqueo de las vías del ferrocarril en Delicias, venía proveniente de Jiménez un convoy de 10 caminonetas de la Guardia Nacional, para desalojar a los productores.

"Puede que sí haya temor pero no somos cobardes", dijo ante un potencial desalojo.

"Nos amedrentaron que viene un convoy a desalojarnos, pero nosotros no somos delincuentes, peleamos porque nos quieren quitar la tortilla de la boca, éso no es justicia social", dijo molesto.

Dijo además que en estos momentos el Gobierno no está bien plantando y con calidad moral, ya que si en Culiacán hicieron lo que quisieron con el, no puede actuar contra los agricultores que no somos delincuentes.

Los productores habían bloqueado las vías del tren a manera de protesta por querer llevarse el agua de Boquilla para beneficiar a los estados de Tamaulipas y Nuevo León, pero desalojaron la obstrucción 2 horas después tras el desestimiento de Conagua de abrir la presa.

"Ahorita es el momento de reagruparnos , de aquí al 7 de enero", dijo Valles, fecha cuando fueron citados a una mesa de renegociación entre agricultores y autoridades de Conagua.





