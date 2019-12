Inconforma obra de consultorios

DELICIAS.- El arranque de obra de un conjunto de consultorios dentales en el sector oriente de Delicias generó un disgusto mayúsculo de vecinos que salieron a la calle a exigir se frenara la construcción y solicitaron la presencia de la autoridad al acusar que no se tienen todos los permisos correspondientes y no está autorizado el proyecto.

Indignados los vecinos acusaron que la obra pertenece a un arquitecto de apellido Burrola que trabaja en el Municipio y que a la vez representa a un despacho constructor, lo cual trae consigo conflicto de intereses.

Por la constructora, el encargado del proyecto de nombre Edgardo Licón Portillo, aseguró que todos los permisos están en regla. Dijo que no se podía iniciar una obra si no tuviera toda la papelería oficializada.

Ayer trabajadores de la construcción realizaban excavaciones en el predio ubicado en la calle 5ª Oriente No. 404 -frente al Colegio La Paz-, para iniciar los trabajos de cimentación del predio de un conjunto de 2 consultorios dentales que tendrán sus respectivos cajones de estacionamiento.

Emma Margarita Rodríguez, cuya vivienda es colindante con la obra proyectada sacó un listado con 20 firmas de vecinos que se muestran inconformes con la construcción. Dijeron estar en contra de la obra por ser allí una zona residencial y no comercial.

Acusaron que la constructora junto con la autoridad promovió algunas consultas con los vecinos, pero les preguntaron sólo a gente de los entornos que no tiene colindancia con el nuevo proyecto de consultorios.

“Ellos no tienen todos los permisos, ayer me comuniqué con una gente del Municipio y me confirmó que no está autorizada la obra, pero además el mes pasado platicamos con el secretario municipal Roberto Carreón, y él nos aseguró que la obra no se haría”, sostuvo la señora Rodríguez.

A este respecto, el responsable constructor dijo que se contaban con dos anuencias de los vecinos y los permisos, por lo cual ayer trabajadores estaban dando inicio formal a la obra.

La señora Rodríguez acusó que el señor Licón Portillo sólo era una pantalla, ya que la obra es responsabilidad de un arquitecto de apellido Burrola, quien dijo tiene un cargo en el Municipio.

Mostró Rodríguez algunas grietas y daños en su casa -que acusó- la tira de una construcción anterior, la cual se hizo con maquinaria pesada.

El próximo lunes los vecinos inconformes dijeron acudirán a la Alcaldía para hablar con las autoridades y reiteraron su inconformidad por la obra.





