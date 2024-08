Inicia fumigación de domicilios que tienen plaga de garrapatas en Delicias

Patricio Barrera Juárez, coordinador de Protección Civil en el municipio de Delicias informó que esta semana comenzaron a fumigar en varios domicilios de la colonia Altavista donde se detectó plaga de garrapatas, señalando que son por lo menos cinco las colonias donde se tiene el problema.

Comentó que el lunes y martes aplicaron el veneno en algunas viviendas de la colonia citada, ya que otros de los domicilios estaban cerrados. Posteriormente, se visitarán otras viviendas ubicadas en la colonia Revolución, al norte de la ciudad.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

Aunque son varios los puntos donde se tiene la presencia de los parásitos, en algunos es mayor y en otros menor y Protección Civil está realizando una valoración para determinar dónde fumigarán primero.

Dijo que el municipio está apoyando con la fumigación de sus hogares a las familias que no tienen recursos económicos, pues aunque este trabajo no es muy costoso, hay quienes no lo pueden solventar y en estos casos, la autoridad debe mostrarse solidaria.

A los ciudadanos más solventes económicamente, Barrera les pidió fumigar ellos mismos sus domicilios, ya que esto es una responsabilidad de quienes son dueños de mascotas. Puntualizó que Protección Civil y Medio Ambiente intervendrán sólo en los lugares donde sea crítica la infestación de garrapatas, pues para las dependencias será imposible sanear todas las casas de Delicias.

Señaló que han recibido llamado de domicilios cuyos ocupantes poseen la capacidad económica y que no tienen el problema tan fuerte con la presencia de garrapatas, por lo cual se les recomienda comprar ellos mismos el veneno o contraten una empresa dedicada a la fumigación.

Hizo hincapié en que una sola aplicación de pesticida no es suficiente, sino que deben ser varias para romper el ciclo reproductivo de la garrapata, la cual es portadora de la rickettsia, un microorganismo causante de una enfermedad infecciosa que puede llevar a la muerte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

El jefe de Protección Civil detalló que las colonias más afectadas por la plaga de garrapatas son Las Torres, Altavista, Campesina, Kilómetro 92 y la Revolución. Sin embargo, no descartó que se reciban llamados de los habitantes de otros asentamientos urbanos y rurales.

Patricio Barrera explicó que un factor determinante para que proliferen los parásitos es la combinación de temperaturas cálidas y humedad, pues esta condición favorece que los bichos se reproduzcan, además de la falta cuidados a las mascotas.