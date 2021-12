Invertirán 10 mdp en Seguridad Pública en Delicias

Un monto de diez millones de pesos se invertirán a partir de enero en la dirección de Seguridad Pública para la adquisición de equipamiento, principalmente radios y vehículos, lo cual ayudará a disminuir los tiempos de respuesta de la corporación a los llamados de la ciudadanía.

Así lo anunció la mañana de este viernes el presidente municipal Jesús Valenciano García, quien reconoció que la compra de los equipos de radio frecuencia es prioritaria porque los policías y tránsitos se comunican por medio de sus teléfonos celulares.

“Recientemente vi que en una página, en una red social, estaban criticando a un oficial. No lo justifico, que iba hablando por celular y manejando. De manera desafortunada, la tecnología con la que contamos nosotros en este momento son los radios Matra, la señal y la antena que ellos manejan no está dando el servicio adecuado, por lo tanto están utilizando la telefonía celular para comunicarse… eso no puede estar siendo posible”, externó el edil.

Jesús Valenciano confirmó que ya se destinó recurso para adquirir las nuevas antenas y tener al menos 68 radios que sirvan para intercambiarlos en los turnos, para dar un servicio adecuado a la comunidad.

Igualmente, anunció que adquirirán vehículos patrullas para que los agentes puedan acudir a los llamados con mayor rapidez.

En total, dijo que en materia de seguridad pública el municipio invertirá alrededor diez millones de pesos, celebrando que los integrantes del ayuntamiento dieran su aprobación para ello en días pasados.