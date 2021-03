Investiga la Fiscalía feminicidio de Cinthia

DELICIAS.- La Fiscalía Especializada de la Mujer lleva a cabo las labores de investigación para esclarecer la muerte de Cinthia Guadalupe Rodríguez, quien fue victimada a puñaladas la madrugada del lunes y cuyo caso representa el primer feminicidio registrado este año en la ciudad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Jessica Rentería, vocera de la FEM, comentó que esta representación social atrajo el caso ocurrido en los primeros minutos del 8 de marzo, por lo que el equipo de investigadores se encuentra analizando el entorno familiar y social de la afectada.

Dijo que la Fiscalía ya cuenta con el informe médico, el cual confirmó que la joven de veinte años de edad murió a consecuencia de las lesiones que le causó el agresor, destacando que se tienen algunos avances en ese sentido y se espera dar mayores resultados.

A pregunta expresa de si había algún sospechoso del feminicidio, Rentería respondió que todo se está investigando y la información ventilada en torno al suceso se estudia todavía, recalcando que se han hecho algunos progresos gracias a las pesquisas hechas por el personal de la FEM.

La vocera resaltó que el de Cinthia es el primer feminicidio ocurrido este año en la zona, pues se trata de la primera agresión que ocurre por razón de género, dándose el seguimiento al caso para su resolución.

Mientras tanto, la tarde de ayer los familiares de la infortunada velaban el cuerpo en la colonia Hidalgo, donde una de sus tías, la señora Anabel Álvarez, exigió a las autoridades hacer justicia a su sobrina.

“Justicia es lo que pedimos. No nos la van a regresar pero queremos que se haga justicia, que no se quede impune como otros que no se ha podido hacer justicia”, clamó la mujer.

Con coraje e impotencia, otra familiar de Cinthia pidió a la policía capturar al responsable de la muerte de Cinthia y hacerlo pagar por el asesinato, que se suma a otras muertes violentas como la de Jessica Silva, ocurrida el 8 de septiembre, y el de Salma Yahaira, victimada el 31 de mayo de 2019.

Te puede interesar: