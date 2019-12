Kalidoskopio

AGUINALDOS.- La secretaria del Trabajo Ana Luisa Herrera y la procuradora de la Defensa del Trabajo, Ruby Villalba Peña, deberían darse una vuelta por Delicias, porque aquí hay gente profesionista que se queja de que no le están entregando el aguinaldo.

EFECTIVO.- Ambas funcionarias han externado su disposición de que se debe sancionar a quien incumpla con este derecho laboral y hasta promocionales difunden para que se acuda a la instancia de Gobierno correspondiente, para que se haga efectivo el derecho.

LEY.- Lo bueno es que tanto Herrera como Villalba han hecho énfasis en que son 15 días como mínimo lo que deben recibir los trabajadores, como lo estipula la ley, lo malo es que a quien deben apremiar las autoridades estatales son al carnal Arturo Fuentes Vélez, titular de la Hacienda estatal y al secretario de Educación, Carlos González Herrera, porque los maestros pensionados de Delicias y la región se quejan que no les ha llegado el pago de aguinaldo.

MAESTROS.- Los maestros que pertenecen a la Sección 42 externan de un modo medroso que nunca había pasado esto, de que se atrasara el pago de esa prestación más allá del 15 de diciembre, pero en este año, tamizado por las quitas de recursos y recorte de programas federales, no vaya a resultar que hay mano negra de la 4T y ándele que no hayan contemplado el recurso, con el argumento baladí de que “todo se lo robaban”, no vaya ser matizado por allí la prestación incumplida y por ello no llegó.

AGUA.- Es un asunto muy álgido pero parece ser que nuestras autoridades del área agrícola e hidráulica no se han dado cuenta de la gravedad.

DISPUTA.- El encono llegó ya a un grado superlativo, luego de la falta de respuesta por parte de la titular de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, quien no sabe cómo dar respuesta de manera objetiva y salomónica a los conflictos derivados del agua.

ROCE.- El miércoles de la semana pasada, la alta funcionaria recibió los reclamos de diputados de Tamaulipas, quienes esgrimieron razones de “humanidad” para que se les dote de mayores volúmenes de agua, pero lo malo de esa petición es que los legisladores le pide a la alta funcionaria que el agua se le quite a Chihuahua.

INJUSTO.- Ello generó una respuesta áspera de los diputados locales encabezados por el legislador Mario Mata, quien respondió con números que no se le podía seguir exprimiendo más agua a Chihuahua, primero por ser una zona desértica, segunda porque nuestra entidad es la que mayormente paga el recurso obligada por el Tratado Internacional de Aguas del 44 y tercera, porque otras entidades son beneficiaras del agua que se le quita a Chihuahua.

CERO.- Por lo pronto, ya agricultores del distrito de riego 005 que agrupa más de 10 mil concesionarios asumieron una postura a través de sus representantes: No más agua para México, que aprovechan los estados de Tamaulipas y Nuevo León, mejor que se aproveche en casa.

AGUINALDO.- Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador dio la noticia de que por ley va aumentar un 20% el salario mínimo en todo el país, siendo el incrementado mayor definido en los últimos 44 años y con el cual se benefician directamente 3.4 millones de trabajadores.

¿CONSENSO?- Qué bueno, ojalá y esa decisión haya sido consensada con los patrones, con los indicadores económicos y los conocedores en finanzas, para evitar que ello genere inflación desmesurada. Ojalá y de verdad lo deseamos que no hay un rebote inflacionario y sí mejores a la economía de los trabajadores. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx









