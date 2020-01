Kalidoskopio

PRETENSIONES.- Los deseos o buenos propósitos de año nuevo, siempre son plasmados por los políticos como ideario para cumplir objetivos y mantenerse en la nómina presupuestal, pues quien se sale de ella, advierten: es un error. He aquí algunos ejemplos.

PLANEACIÓN.- Los altos directivos de la 4T tienen el propósito de planear bien su agenda de trabajo, operar desde los primeros días del 2020 en un plan de trabajo bien estructurado para no ir dando tumbos y ser absorbidos por la inercia.

ERRORES.- Que los promocionales que envían desde el centro del país, haga referencia a algún programa de beneficio real a los estados del norte y dejen de hablar de apoyos para los ingenios azucareros del sur del país, el tren maya o la planta proyectada de Dos Bocas, mejor que mencionen apoyos económicos a los productores manzaneros, alfalferos, lecheros, nogaleros y maiceros de Chihuahua y por fin se pueda hacer el anuncio de una obra real e importante para beneficio de los chihuahuenses como podría ser la reapertura de la Planta Petroquímica de Camargo, la reactivación de la mina de Naica o el fallido proyecto del hospital regional de Delicias.

APOYOS.- Uno de los objetivos de la 4T es que los programas asistenciales sean entregados a tiempo y lleguen completos a los beneficiarios, que no surjan reclamos de quienes no los reciben y que reflejen simpatía por Morena no solo de las personas beneficiarias sino también de sus familias para cuando vengan los comicios del 2021.

DISPUTAS.- Por ejemplo, Juan Carlos Loera tiene como propósito culminar la guerra fría con el senador Cruz Pérez Cuéllar, y haya un arreglo para definir a quién va impulsar el partido Morena para ser el candidato a gobernador del próximo año, porque de que hay posibilidades de recibir la estafeta de Javier Corral, lo existe en el escenario político. Pero esa división y zancadillas internas, siempre demeritan y quitan posibilidades a los proyectos.

SOCIALITÉ.- Leticia Loredo, la subdelegada del Bienestar, por ejemplo ya hizo el propósito de estar más cerca de la población para recibir las demandas sociales de la gente, empaparse de la problemática social y la pobreza de los chihuahuenses, abrir un canal de comunicación con sectores importantes de la sociedad y ya dejar de verse en eventos fifís particulares, que nada abonan a la política de austeridad y ahorro del presidente Andrés Manuel López Obrador.

OBRAS.- El gobernador, Javier Corral -por ejemplo-, puso como uno de sus propósitos de este 2020, poder equilibrar el presupuesto y poder tener un remanente aunque mínimo para poder hacer obra pública de impacto, de esa que deja huella entre la ciudadanía, porque pasan los años y no termina de convencer su gobierno jugando al gato y al rato, persiguiendo al inalcanzable Duarte.

VIOLENCIA.- Tener los arrestos necesarios para combatir el crimen organizado con fuerzas locales porque el estar a la espera de que el Gobierno federal lo apoye a frenar la violencia, está en chino.

ALCALDE.- El alcalde de Delicias Eliseo Compeán por ejemplo hizo el propósito de regresar a eventos en las colonias para que el electorado no se olvide de él, por si acaso se inquieta y buscar ser candidato a diputado federal por el PAN en el ya cercano 2021.

DIPUTADO.- El diputado federal Mario Mata Carrasco está pidiendo dentro de sus propósitos que se sigan caldeando los ánimos al interior del PAN y se rasguen las vestiduras los equipos del gobernador Corral –que impulsa al desaparecido Gustavo Madero- y el de Maru Campos, para que en una de esas coyunturas, él –el legislador- pueda encabezar un proyecto alternativo por el PAN a la gubernatura, porque tiene ya experiencia, capital político y altura de miras.

EDIL.- El edil de Meoqui, Ismael Pérez Pavía por ejemplo está pidiendo que el gobierno federal le afloje en eso de cerrar la puerta los dineros a municipios que los ha dejado desequilibrados y con los bolsillos vacíos para operar. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx









