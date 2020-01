Kalidoskopio

DESAYUNO.- Aunque la patria es primero, primero es comer que ser cristiano. Así lo dejan ver en un video ameno que subió el mismo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que desayunó junto a Javier Corral ayer sábado en Ciudad Juárez, con pan hecho a mano por el mismo gobernador de Chihuahua.

VIDEO.- Ambos gobernantes dejan ver su lado humano en el video, pero a ambos -al gobernador como al presidente- hay que recordarles que el horno no está para bollos y hay infinidad de problemáticas por resolver.

ESPERANZAS.- Hubiéramos querido escuchar que se liberan recursos millonarios para obras, que se brinda trabajo a todos los chihuahuenses, que la Guardia Nacional por fin hace su trabajo y frena el crimen organizado, que en definitiva se abre la petroquímica de Camargo, que hay planes para hacer la presa Villalba, que se regularizan los autos “chuecos”, que Conagua no se va a llevar el agua de las presa de Boquilla -por decisión unilateral y autoritaria de la directora general Blanca Jiménez Cisneros y el trabajo medroso del director local Valdemar Méndez que no asoma la cara ni por equivocación en la región centro sur, so pena de ser linchado, al mero estilo Chiapas.

PENDIENTES.- En fin, hubiéramos querido escuchar de que por fin fue detenido el exgobernador ladrón César Duarte, que se reactivan las dependencias de gobierno y no hay desempleo, que bajan los recursos de programas federales y se acaba la pobreza y la crisis de los municipios chihuahuenses sumidos allí por decisión del gobierno federal y de la 4T, pero eso no lo escuchamos lamentablemente.

FRUGAL.- Lo que sí escuchamos es que fue ameno, gustoso, caliente, suculento el desayuno que sostuvieron Corral, como gobernador y AMLO como presidente en Ciudad Juárez.

PODER.- Ambos destacados líderes y políticos de México, hoy gozan de las mieles del poder, antes enconados, tal parece que hoy hay más coincidencias que diferencias, ameno y frugal el desayuno, pero señores hay miles de pendientes.

FUTUROS.- Pero más allá del pan horneado, el jugo de naranja fresco, el café caliente y la política doméstica, hoy las especulaciones habla más sobre el futuro político de los políticos, hablan de que AMLO está más cerca de Corral que de Morena, y lo vislumbra en el futuro como un fuerte delfín para sucederlo en el poder y no por el PAN, sino por un proyecto independiente. ¿Será?

GOLPETEOS.- Así que don Cruz Pérez Cuéllar, senador, así que don Juan Carlos Loera, súper delegado, no le “buigan” ni le prodigan enconos al gobernador con el presidente, pues saldadas las diferencias ideológicas, los liderazgos de Corral con López Obrador encontraron más coincidencias.

ALCANCES.- Y dado que es evidente que el presidente no puede controlar a Morena en el plano nacional ni con una consulta de alzada de mano, buscará AMLO remplazos en otros frentes, y en Chihuahua de unos meses para acá ve con buenos ojos al hoy jefe del Ejecutivo estatal. Que le alcance el capital político al de Chihuahua, eso es otra cosa.

PROVECHO.- Ah por cierto, provecho por el desayuno en la frontera, aunque se hay quemado el pan que degusto AMLO de las manos del gobernador Corral Jurado. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx





