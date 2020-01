Kalidoskopio

AGUA.- El tema del agua sigue caliente, así lo quieran ver apacible y acallado los representantes del gobierno de la 4T y voceros oficialistas. Haciendo creer que los agricultores de la región centro sur y algunos políticos del PAN, lo están “politizando”. ¿Politizando? Los productores lo que quieren es solo que se respete su concesión y los dejen trabajar, pero no que vengan con amagos de llevarse la mitad del agua de la Boquilla.

¿POLITIZACIÓN?- Verdaderamente es increíble que habiendo videos y actas de las reuniones de la directora nacional de Conagua Blanca Jiménez Cisneros, donde participaron Baldemar Méndez, -el desaparecido director estatal de la dependencia-, con los usuarios de distrito de riego 005 y la Aurech, los representantes de la 4T sigan insistiendo que no hay peligro de llevarse el agua.

COMPROMISO.- Y si no hay peligro de llevarse el agua, porque no firman un documento donde se comprometen a no saquear el agua de Chihuahua para repartirla en otros estados.

GUERRA.- Pero sí, efectivamente no se llevarán el agua de la entidad porque saben los federales que desatarían la guerra con los agricultores de Chihuahua y habría hasta muertos por defender el preciado liquidado que da sustento no solo a la economía de miles de familias que viven en los municipios de Camargo, San Francisco de Conchos, Saucillo, Delicias Rosales, Meoqui, Julimes y otros más, sino el agua es la base de que hay vida en la zona semidesértica de la entidad chihuahuense.

MESAS.- Si no hubiera intención de llevarse el agua no habría mesas de trabajo y se aceptaría el proyecto de riegos del ciclo 2020 de los agricultores del distrito 005, que cada año cuesta más trabajo cumplirlo. Pero no, con el propósito de “pagar” el compromiso con los EU, la Conagua le movió la cola al tigre y ahora los representantes de la 4T no saben cómo apagar el tema, pues cualquier intención de quitarle agua a Boquilla, desata la ira, el coraje de los chihuahuenses y le sale lo bárbaro a los norteños que no permitirá despojo alguno.

CÁTEDRA.- Ya el exsenador y exgobernador Patricio Martínez habló la semana pasada y dio una interesante entrevista con el comunicador Sergio Gómez, donde habla de ir más a lo profundo en las negociaciones -porque explica en la charla- es de origen inequitativo para Chihuahua el estar pagando el agua a EU.

CARÁCTER.- También ya habló el “bronco” Rogelio Bejarano, exdirigente de la SRL y Asociación Civil de Usuarios del Agua del distrito de riego 005, haciendo ver las deficiencias en conocimientos que mantienen los actuales representantes de Conagua.

VIOLENCIA.- Don Salvador Alcántar, actual dirigente de la Asociación de Unidades de Riego del estado de Chihuahua ha sido muy moderado y paciente, no ha querido elevar el tono de la discusión ni hacer énfasis en las discrepancias, pero no se encuentren con algún dirigente que le saque lo bronco al tema, porque chispas y golpes de mínimo va haber.

DISTURBIOS.- La Conagua la tiene cantada, toma una decisión unilateral y le bloquean las presas, paran el ferrocarril y el comercio con EU y le toman carreteras al Gobierno federal. No la tiene fácil Baldemar ni Blanquita, ya saben a lo que le atoran si se enredan con los bárbaros del norte.

AUSENTE.- Por lo pronto, el funcionario que suplió a Kamel Athié ni siquiera ha venido a dialogar con los productores del distrito 005, lo que da a entender que solo recibe órdenes del fuero federal y no le interesan las consecuencias unilaterales de sus actos. Por lo pronto mientras no haya un documento firmado y consensado con los agricultores, la incertidumbre permanece y el camino de la confrontación está en manos de la dependencia federal. gfuentes@elheraldodechihuahua.com.mx





