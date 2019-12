Kalidoskopio

PUGNA.- Cuando pensamos que la guerra por el agua iba a producirse dentro de unos 50 años y entre naciones, pues resulta que no, está a la vuelta de la esquina y se dará entre concesionarios y propiciada por una decisión de Gobierno.

GUERRA.- Ayer, por lo pronto se rompieron lanzas y los agricultores del distrito lanzaron su clamor general, ni una gota de agua de Chihuahua para Tamaulipas, postura que fue ratificada por diputados locales, federales, alcaldes y usuarios asistentes a dicha reunión.

REAL.- Allí entre ponentes y posturas quedó en claro una cosa: el conflicto sí existe y es verdadero, el gobierno federal mediante Conagua se quiere llevar el agua de Chihuahua para beneficiar a usuarios de otra entidad, ¿Con qué intereses? No lo sabemos, ni conocemos los compromisos que haya pactado el presidente Andrés Manuel López Obrador, la titular de Conagua a nivel nacional Blanca Jiménez Cisneros y otros funcionarios federales con el estado que encabeza Francisco Javier Cabeza de Vaca.

POSTURA.- Ayer ante más de 200 usuarios y agricultores, el dirigente estatal de la Aurech, Salvador Alcántar, confirmó que la postura de Conagua federal fue llevarse 1 millón de metros cúbicos de agua de la presa La Boquilla y otro tanto más para privilegiar el riego en tierras tamaulipecas.

¿POLÍTICO?- No es un invento, ni una broma, ni engaño o ardid político como lo ha querido ver el delegado federal de la entidad, Juan Carlos Loera de la Rosa, y claro sus subordinados, quienes ha acusado que es político el ardid que mueve a los agricultores a protestar, porque advierte que no hay nada en forma sobre la solicitud de vaciar la presa La Boquilla, ubicada en el municipio de San Francisco de Conchos.

AMENAZA.- Ayer, el hecho de amenaza sobre el agua de Chihuahua lo confirmó también el diputado federal Mario Mata Carrasco, quien ha estado presente en las reuniones con Conagua federal y dijo que la dependencia se quiere llevar un millón de m3 de agua de La Boquilla, 100 millones de El Granero y 100 de la presa Venustiano Carranza, de Coahuila, todo para beneficiar a otra entidad.

AGUA.- Pero ayer, quedó claro que ni un litro de agua de Chihuahua y el inicio de acciones de presión a partir del 7 de enero, bloqueando con maquinaria las vías del ferrocarril de manera permanente, hasta hacer firmar a Conagua federal que no se llevará ni una gota de líquido a otras entidades, como lo adelantó Manuel Márquez, de la organización Agrodinámica Nacional. ¿Qué va a pasar?, todos se preguntan.

CEDER.- Pues la respuesta es fácil y drástica, si el gobierno federal cede a sus pretensiones, no pasará nada más allá de las movilizaciones campesinas y de la sociedad civil, porque está en juego la economía de buena parte de la entidad.

REPRESIÓN.- Pero si insisten en llevarse el agua, lo hará por la fuerza pública y hará uso hasta de la Guardia Nacional y estará dispuesto a enfrentarse a los agricultores de la región y del Distrito de Riego 005 y allí se verá el tacto político o la decisión de imposición del gobierno de AMLO.

MUERTOS.- No quisiéramos que llegase a esos extremos, pero óigalo la guerra por el agua ya comenzó y si los ánimos se desbordan podrían cobrar vidas humanas en la refriega.

ANTECEDENTES.- Pero también hay que recordar, si no reprimió a los maestros que bloquearon por varias semanas las vías del FFCC en Michoacán, si no dio la orden de confrontar a los sicarios en Culiacán, para concretar la detención del hijo de “el Chapo” Ovidio Guzmán, cree usted que tendrá cara y el poco tacto el gobierno federal de reprimir a agricultores, trabajadores, amas de casa y familias que pelean por lo suyo, por su economía y se oponen al trasvase de agua de La Boquilla. Yo realmente, no lo creo, sería un desliz mayúsculo del Gobierno de la 4-T.

