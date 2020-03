La gente de Cárdenas tiene miedo de andar en las calles

Meoqui.- “Todos en Cárdenas tenemos el temor de andar en las calles… se hace un toque de queda en la noche porque andan las patrullas a ver a quién arrestan aunque no haya motivos y de hecho tenemos pruebas: no estoy hablando yo solo, está hablando el pueblo completo”.

Estas fueron las palabras del señor Alejandro Salgado Parada, vecino del seccional de Lázaro Cárdenas, municipio de Meoqui, cuyos habitantes señalan a elementos de Seguridad Pública Municipal como responsables de varios atropellos en contra de la ciudadanía.

Con una carpeta llena de documentos, entre ellos por lo menos cuatro quejas dirigidas a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por maltratos que han sufrido vecinos de la comunidad, Alejandro Salgado expresó que la situación ha llegado a ser tan insoportable que están exigiendo la destitución de los comandantes policiacos del municipio e incluso buscan apoyo de instancias internacionales.

“De hecho estamos pidiendo la destitución de los mandos policiacos porque desgraciadamente no respetaron los derechos humanos, o sea, las personas que tenemos que confiarle nuestra seguridad ahora nos andamos con temor ante ellos”, aseguró.

Al mostrar a este medio de comunicación algunos documentos donde constan los casos en los cuales estuvieron involucrados agentes de Seguridad Pública, Salgado denunció que éstos cometen numerosas tropelías.

“Se mantienen acosando a las gentes, los bajan de sus vehículos, los sacan de sus viviendas, los golpean… ya estando esposados los golpean: hemos visto videos recientes que es una barbarie lo que está pasando y absolutamente nadie nos ha querido escuchar, ni autoridades, nadie ha querido tomar cartas en el asunto en esto”.

Afirmó que las autoridades locales y estatales tienen conocimiento de la problemática, pero no les han ayudado.

“Ya están enterados los señores diputados, el señor gobernador mismo ya sabe, el presidente de Meoqui: absolutamente nadie, como dice uno ahí en el rancho, tomar el toro por los cuernos. De hecho en Cárdenas se han convertido en unos recaudadores porque desgraciadamente están afectando el patrimonio de las familias, hay familias que han perdido hasta los carros, los vehículos, porque no tienen el recurso para sacarlos.

Sin embargo, consideró que lo peor de todo es la pérdida de la confianza en las autoridades y se ha generado un temor entre los habitantes del seccional, tanto que –afirma el entrevistado- algunos optaron por emigrar.

“Gentes que se han ido del pueblo porque están amenazadas, están amenazadas por parte de los malos elementos de la Policía”.

-¿Qué tipo de amenazas?, se le cuestiona.

-Unas que se han hecho realidad: los han golpeado, amenazas de golpearlos, como le digo: hay personas que han perdido el patrimonio familiar y prefieren irse de Cárdenas.

Salgado señaló que ante la falta de resultados por parte de la CEDH pidieron el apoyo de un grupo de abogados de la ciudad de Chihuahua, quienes los comunicarán con instancias internacionales defensoras de los derechos humanos.

“Desgraciadamente aquí no nos han volteado a ver. La gente dice: ¿Por qué no ponen la denuncia en los Derechos Humanos? Porque los que las ponen nomás los hacen (dar) vueltas y vueltas, así como vulgarmente puede uno decir: atole con el dedo. Somos gentes de bajos recursos económicos, somos gente que no tiene el recurso”, se quejó.

Reiteró que los vecinos del seccional buscarán ayuda de otras instancias y se apegarán a los protocolos de ley, pues ellos son gente de trabajo y no de armas que está dispuesta a ir hasta la Ciudad de México para que les resuelvan su problema.





