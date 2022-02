Las calles y banquetas, inseguras para los invidentes

DELICIAS.- Caer dentro de un bache en temporada de lluvias, chocar contra objetos o quedarse atorado en un registro abierto, son algunos de los peligros a los cuales se enfrentan todos los días las personas invidentes que se desplazan a pie por las calles y banquetas de la ciudad.

Son varios los factores que impiden a quienes sufren ceguera el desplazamiento seguro por la vía pública, donde aparte de las malas condiciones de las calles y banquetas, sufren por la insensibilidad de las personas.

“Cuando hay mucha lluvia, cuando llueve, por ejemplo en las calles, que hay que atravesar las calles, los hoyos, los baches: de repente va caminando uno, de repente ¡Raz! Se va uno al bache, al hoyo con agua”, expuso Gregorio Mendoza, invidente que diariamente recorre varias cuadras antes de llegar a su trabajo en una farmacia.

Señaló que para personas en condición como la suya, las calles no son el único problema, ya que en la zona centro de la ciudad muchas de las banquetas están en mal estado, porque las hay con desniveles y en otras las tapas de registro están abiertas.

Los obstáculos también dificultan el desplazamiento de las personas con discapacidad visual, quienes con frecuencia se topan con motocicletas estacionadas arriba de las banquetas y anuncios publicitarios.

“Muchas veces me ha pasado a mí que las he tumbado, que voy caminando y de repente choco las motos, y a veces las tiro, y objetos que hay. Y las banquetas están feas: hay banquetas que no tienen rampa y a veces pues también hace mucha falta que tengan rampa las banquetas”, señaló.

En lo particular, Gregorio ha sufrido un par de caídas al caminar por la zona comercial, una de ellas causada por un hoyo en la banqueta, del que sólo pudo salir gracias al auxilio de buenos samaritanos.

Sin embargo, no todas las personas muestran empatía y solidaridad hacia los invidentes. Hay quienes se pasan de largo y no los ayudan a cruzar la calle, mientras que otros no toman sus precauciones al transitar junto a ellos, lo cual provoca accidentes.

“Pues les pedimos que se sensibilicen, sensibilidad. Pues que si ven a una persona la ayuden, si quiere cruzar la calle, la avenida, pues ahí le echen la mano para cruzarlo. Me ha tocado también que voy caminando por la calle y las personas chocan de frente conmigo… han chocado de frente y muchas veces me han quebrado los bastones”, refirió.

Gregorio mencionó además que no se ha organizado ningún grupo de invidentes para solicitar a las autoridades una mejora en la infraestructura, por lo que reiteró el llamado a la ciudadanía a sensibilizarse con las personas que padecen discapacidad.